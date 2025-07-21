16-летний волгоградец вынес из чужой квартиры золота на 2 млн

16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о краже после того, как обчистил чужую квартиру. В ГУ МВД по Волгоградской области начали расследовать это дело после обращения в полицию 40-летней женщины, сообщившей об исчезновении драгоценностей на общую сумму в 2 миллиона рублей.
Оказалось, что хозяйка жилища на несколько дней уезжала в командировку, попросив свою несовершеннолетнюю родственницу присматривать за квартирой.
Однако вместо этого школьница стала устраивать вечеринки, на которые приглашала своих 16-летних друзей и подруг. Один из них и похитил золотые украшения хозяйки. После этого воришка попросил своего совершеннолетнего знакомого сдать украшения в ломбард, а вырученные деньги истратил. Часть похищенного оперативникам удалось изъять, а вот остальное подросток прокутил.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области