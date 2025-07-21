Экономика

Минтруд: МРОТ в России может вырасти до 27 093 рублей

Экономика 21.07.2025 12:07
0
21.07.2025 12:07


Существенное увеличение минимального размера оплаты труда ожидается в России в 2026 году – до 27 093 руб. Такой законопроект опубликовало Минтруда 21 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

– Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27093 рубля в месяц, – гласит текст документа. 

В случае принятия законопроекта минимальный размер зарплаты повысится в России на 20,7%. Сейчас МРОТ составляет 22 400 рублей.

Уточняется, что повышение заработной платы коснется порядка 4,6 млн россиян. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
21.07.2025 12:59
Экономика 21.07.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.07.2025 12:58
Экономика 21.07.2025 12:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2025 06:57
Экономика 18.07.2025 06:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.07.2025 15:26
Экономика 14.07.2025 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2025 17:29
Экономика 11.07.2025 17:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2025 15:17 Реклама
Экономика 11.07.2025 15:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.07.2025 13:08
Экономика 10.07.2025 13:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2025 12:52
Экономика 10.07.2025 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.07.2025 08:46
Экономика 10.07.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.07.2025 16:00
Экономика 08.07.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.07.2025 14:52
Экономика 08.07.2025 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2025 10:54
Экономика 08.07.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.07.2025 10:52
Экономика 07.07.2025 10:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.07.2025 14:54
Экономика 06.07.2025 14:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.07.2025 21:20
Экономика 04.07.2025 21:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:59
Аналитики: россияне стали чаще страховать себя от клещей и мошенниковСмотреть фотографии
12:58
Волгоградцам рассказали, как оформить ИНН в удобном онлайн-форматеСмотреть фотографии
12:47
Хлеб и «макарошки» подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом на месте ДТП с большегрузами столкнулись еще два автоСмотреть фотографии
12:13
Нападающий Никита Никифиров перешел в «Ротор»Смотреть фотографии
12:09
Их было девять: МЧС опубликовало подробности спасения волгоградских туристов в Белом мореСмотреть фотографии
12:07
Минтруд: МРОТ в России может вырасти до 27 093 рублейСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области подорожали две марки бензинаСмотреть фотографии
10:59
Включить все фонтаны в регионе поручил Андрей Бочаров из-за жарыСмотреть фотографии
10:41
Спорт чемпионов: где научиться фигурному катанию на коньках и хоккею в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:28
Через 15 минут и чаще: опубликовано новое расписание автобусов №2А в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:16
В поселке Эльтон женщину и ее внука убило током в летнем душеСмотреть фотографии
09:37
Волгоградцам напомнили, куда звонить, если в доме отключили свет в летнюю жаруСмотреть фотографии
08:45
Минобороны: 74 БПЛП перехватили и сбили в 7 регионах РФСмотреть фотографии
08:19
Бастрыкин заступился за запертую в стенах Z-поэтессу из ВолгоградаСмотреть фотографии
07:34
Волгоградка Рамзия Хатаева выиграла первенство Европы по боксу Смотреть фотографии
07:04
Два рейса из Москвы в Волгоград отменили авиакомпанииСмотреть фотографии
06:50
26 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА на ж/д станцию под РостовомСмотреть фотографии
21:17
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о продолжении шторма 21 июляСмотреть фотографии
20:40
Волгоградцы не могут улететь из-за ограничений в аэропортах МосквыСмотреть фотографии
19:51
Кабина всмятку: два грузовика жестко столкнулись на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:30
«Давали фору по многим показателям»: откуда в Царицыне появились верблюды, и куда они исчезли потомСмотреть фотографии
19:19
Baza: Волгоградские туристы пропали в Белом море, их ищутСмотреть фотографии
18:32
Подготовили «корыто» и формируют «подушки»: смотрим, как идет реконструкция трамвайной линии на АнгарскомСмотреть фотографии
17:46
Гандболистки «Динамо-Синары» отправились на сборы в БеларусьСмотреть фотографии
17:01
«От дизентерии до зуда купальщика»: какую инфекцию можно подхватить в реках и бассейнах ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
По улицам Волгограда после ливня потекли рекиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
«Бабах и всё погасло»: МКД на западе Волгограда остались без светаСмотреть фотографии
15:29
На Волге катер «Амур-2» столкнулся с баржей, пострадала женщинаСмотреть фотографии
15:05
Волгоградец Дмитрий Чирковский взял серебро чемпионата РФ по пляжной борьбеСмотреть фотографии
 