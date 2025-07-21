Минтруд: МРОТ в России может вырасти до 27 093 рублей





Существенное увеличение минимального размера оплаты труда ожидается в России в 2026 году – до 27 093 руб. Такой законопроект опубликовало Минтруда 21 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

– Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27093 рубля в месяц, – гласит текст документа.

В случае принятия законопроекта минимальный размер зарплаты повысится в России на 20,7%. Сейчас МРОТ составляет 22 400 рублей.

Уточняется, что повышение заработной платы коснется порядка 4,6 млн россиян.