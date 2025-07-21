В поселке Эльтон женщину и ее внука убило током в летнем душе

В Палласовском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели 56-летней женщины и ее 7-летнего внука. Тела обоих были обнаружены 18 июля в летнем душе на территории частного дома в поселке Эльтон.

По информации СУ СК России по Волгоградской области, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть обоих наступила в результате поражения электрическим током.

– Освещение в летнем душе осуществлялось посредством электрического удлинителя, самостоятельно установленного в 2024 году владельцем домовладения. Удлинитель был протянут от жилого дома к душевому помещению через отверстие, просверленное в металлопрофильной стене, – сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Сообщается, что и женщина и ее внук, скончались на месте до приезда медиков.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум лицам. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавших трагедии.

Назначены экспертизы.