В Центральном и Дзержинском районах Волгограда продолжается реконструкция трамвайных путей, где стартовал второй этап работ протяженностью 3,8 км. Как сообщает V102.RU, теперь подрядной организации предстоит демонтировать всю старую рельсошпальную решетку от ул. Аральской в направлении депо №2.





На месте проведения работ побывал фотограф информагентства Андрей Поручаев.





На участке от стрелочного перегона по улице Голубинской до улицы Аральской дорожники подготовили так называемое «корыто» - это котлован глубиной порядка 65 см. Перед тем, как уложить новые шпалы и рельсы, рабочие формируют подушку из геотекстиля и песка.













Как и на линии СТ, здесь вместо деревянных шпал уложат бетонные, которые прослужат не один десяток лет.





Аналогичный комплекс работ предстоит провести и на участке, ограниченном улицами Аральской и Волчанской.





Работы в настоящее время вплотную подобрались к улице Рокоссовского, которую в будущем также придется на время перекрывать для того, чтобы выполнить работы и на этом участке. Пока опасные места для безопасности водителей здесь оградили дорожными блоками.









Позаботились подрядчики и о пешеходах, которые могут преодолеть раскопанные места по временным деревянным мостикам.









Напомним, что второй этап реконструкции стартовал с 15 июля. На неопределенный срок был остановлен трамвайный маршрут №12 «Школа №36 – Жилгородок». Его компенсировали автобусами. До Жилгородка теперь в будние дни можно добраться электробусом №15. Также работает троллейбусный маршрут №10.

















Жители Ангарского помимо компенсационных автобусов могут передвигаться на маршрутке №98.

















Отметим, что участок трамвайной линии по улице Краснознаменская до улицы Голубинская был реконструирован в 2024 году.









Фото Андрей Поручаев / V102.RU