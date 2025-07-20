Транспорт

Подготовили «корыто» и формируют «подушки»: смотрим, как идет реконструкция трамвайной линии на Ангарском

Транспорт 20.07.2025 18:32
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20.07.2025 18:32


В Центральном и Дзержинском районах Волгограда продолжается реконструкция трамвайных путей, где стартовал второй этап работ протяженностью 3,8 км. Как сообщает V102.RU, теперь подрядной организации предстоит демонтировать всю старую рельсошпальную решетку от ул. Аральской в направлении депо №2.


На месте проведения работ побывал фотограф информагентства Андрей Поручаев.


На участке от стрелочного перегона по улице Голубинской до улицы Аральской дорожники подготовили так называемое «корыто» - это котлован глубиной порядка 65 см. Перед тем, как уложить новые шпалы и рельсы, рабочие формируют подушку из геотекстиля и песка. 




Как и на линии СТ, здесь вместо деревянных шпал уложат бетонные, которые прослужат не один десяток лет.


Аналогичный комплекс работ предстоит провести и на участке, ограниченном улицами Аральской и Волчанской.


Работы в настоящее время вплотную подобрались к улице Рокоссовского, которую в будущем также придется на время перекрывать для того, чтобы выполнить работы и на этом участке. Пока опасные места для безопасности водителей здесь оградили дорожными блоками.



Позаботились подрядчики и о пешеходах, которые могут преодолеть раскопанные места по временным деревянным мостикам. 



Напомним, что второй этап реконструкции стартовал с 15 июля. На неопределенный срок был остановлен трамвайный маршрут №12 «Школа №36 – Жилгородок». Его компенсировали автобусами. До Жилгородка теперь в будние дни можно добраться электробусом №15. Также работает троллейбусный маршрут №10.





Жители Ангарского помимо компенсационных автобусов могут передвигаться на маршрутке №98. 





Отметим, что участок трамвайной линии по улице Краснознаменская до улицы Голубинская был реконструирован в 2024 году.



Фото Андрей Поручаев / V102.RU 

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