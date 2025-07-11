Отменен трамвай №12: в Волгограде стартовал новый этап реконструкции трамвайной линии





В Волгограде приступили к новому этапу реконструкции трамвайной линии в Дзержинском и Центральном районах. Участок протяженностью 3,8 километра будет обновлен в границах улиц Голубинской и Волчанской, а с 15 июля начнется демонтаж путей от улицы Аральской в направлении депо №2.

Уже сейчас от стрелочного перегона по ул. Голубинской до ул. Аральской специалисты формируют подушку из геотекстиля и песка для укладки рельсошпальной решетки. Точно такой же объем работ предстоит провести на участке от ул. Аральской до ул. Волчанской.

В связи с этим с 15 июля будет приостановлена работа трамваев маршрута №12 «Школа №36 – Жилгородок». Жители поселка Ангарский смогут воспользоваться маршрутными такси №98 «Ул. Ткачева – магазин «Эльдорадо», а также автобусом №2А маршрута «Школа № 36 - Детский центр».

Оплатить проезд возможно будет как картами «Волна», так и проездными на трамвай, банковскими картами и наличными средствам. При необходимости на линию будут введены дополнительные единицы подвижного состава.





- Также с 15 июля троллейбусный маршрут №10 «Пл. Куйбышева - Жилгородок» будет усилен дополнительными единицами подвижного состава, - уточнили в пресс-службе мэрии. - Трамвайные маршруты №3 «Ул. КИМ – «Обувная фабрика» и скорректированный маршрут №1 «Ул. КИМ – Ул. Мончегорская» продолжат курсировать без изменений. Электробус №15 в будни выполняет рейсы в границах «Ул. Тополевая» - «Жилгородок», в выходные - до ж/д вокзала.

Реконструкция трамвайных путей в Центральном и Дзержинском районах Волгограда, напомним, началась в конце мая текущего года. Тогда было остановлено движение трамваев №№2, 4, 5, 6, 7 и 10.

Фото: архив V102.RU