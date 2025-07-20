Происшествия

«Бабах и всё погасло»: МКД на западе Волгограда остались без света

Происшествия 20.07.2025 15:58
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20.07.2025 15:58


Многоквартирные дома в Дзержинском районе Волгограда остались без света. Как сообщили V102.RU горожане, электричество погасло в поселке Ангарский.

- Сначала был огромный бабах. Или гроза, или, возможно, что-то на подстанции произошло. А потом потух свет, - рассказали V102.RU жители улицы Тургенева, которая осталась без света.

Отметим, что отключение произошло перед тем, как Волгоград накрыл ливень.

- Произошло локальное технологическое нарушение в сети. Ремонтная бригада оперативно выехала на место, - сообщили информагентству в АО «ВМЭС».

В компании уточнили, что электроснабжение будет восстановлено предположительно в течение трёх часов.

Информация о происшествии уточняется.

Фото читателей V102.RU

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