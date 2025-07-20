Гандболистки «Динамо-Синары» отправились на сборы в Беларусь

Сегодня, 20 июля, гандболистки и тренерский штаб «Динамо-Синары» на автобусе отправились на учебно-тренировочные сборы в Беларусь. По данным пресс-службы волгоградского клуба, на местной базе «Стайки» бело-голубые проведут две недели и сыграют, как минимум, два матча с клубами из белорусского чемпионата.
Напомним, в ходе первого этапа сборов перед новым сезоном в женской Суперлиге, который стартует в начале сентября, волгоградская команда готовилась в родных стенах, начиная с 7 июля. В Беларусь отправились 26 человек - 20 гандболисток, среди которых многочисленные новички, и шесть представителей тренерского и медицинского штабов во главе с наставником Евгением Дмитриевым. После двухнедельных тренировок с главной командой в Волгограде остаются и будут работать с дублем 17-летняя Мария Гривина и 19-летняя Ангелина Кириченко.
«Динамо-Синара» завершит сборы в Беларуси 3 августа.
Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com