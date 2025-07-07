Спорт

«Права на ошибку больше нет»: гандболистки «Динамо-Синары» готовятся к новому сезону

Спорт 07.07.2025 21:04
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07.07.2025 21:04


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 7 июля, приступили к тренировочному процессу после отпуска. Под руководством главного тренера Евгения Дмитриева бело-голубые провели первое занятие в ФОК имени Левона Акопяна на Семи ветрах.

Напомним, минувший сезон волгоградская команда завершила на пятом месте в Суперлиге - самом высоком за последние несколько лет. Подготовку к новому розыгрышу чемпионата и Кубка России начали 22 игрока, в том числе многочисленные новички и молодежь из «Динамо-Синары-2». Напомним, в пятницу у волгоградского коллектива прошло организационное собрание, а уже сегодня спортсменки начали непосредственную работу на площадке.

В начале занятия гандболистки пробежали кросс по стадиону, а затем команда перебралась в игровой зал. Там гандболистки позанимались с мячами, но большая часть тренировки была направлена на улучшение физического состояния - отжимания, пресс и т.д. Все это проходило при непосредственном руководстве Евгения Дмитриева, который во время упражнений активно давал указания и подходил к своим подопечным для индивидуального общения.


Евгений Александрович в интервью корреспонденту V102.RU поделился планами на тренировочную работу на сборах.

- Рад, что увидел игроков. Настроение у всех хорошее. Так всегда, когда еще нет нагрузки. Все с желанием. Можно сказать, у нас второй этап подготовки начинается. Первая часть - это индивидуальная работа и задания, которые были высланы гандболисткам. После тренировок в Волгограде отправимся 20 июля на сборы в Беларусь. Втянемся и притремся друг к другу за время сборов. В разных клубах были разные требования. Поэтому девочкам надо дать возможность адаптироваться. Времени уже не так много остается до старта сезона. Мячи на тренировках будем сразу вводить, но плавно - через передачи. Утром сделан акцент на физическую подготовку, тренажерный зал, стадион, а вечером занятия с мячом. В конце месяца, если договоримся, уже сыграем с соперниками из Беларуси. Повторюсь - времени на подготовку осталось мало. Специально сделали собрание 4-го числа, чтобы новички погуляли немного по Волгограду, выучили дорогу до зала. Потихоньку новобранцы будут привыкать к нашему быту и требованиям. Об этом общались с игроками на первом собрании и перед тренировкой, - рассказал специалист.

В новом сезоне формат турнира женской Суперлиги изменится.

- Чемпионат России будет состоять из 22 матчей - дома и в гостях. Это первый этап. Никаких делений на шестерок, как было раньше, уже нет. Затем сразу плей-офф. В четвертьфинале серия до двух побед, а с полуфинала - до трех. Права на ошибку больше нет. Если раньше можно было что-то исправить на втором этапе, то сейчас такой возможности нет. Календарь непрост, но кто сказал, что будет легко? - отметил Евгений Дмитриев.

Состав «Динамо-Синары» кардинально изменился в межсезонье, однако, конечно, остались в команде и старожилы. 23-летняя левая полусредняя Екатерина Скивко в прошлом сезоне внесла весомый вклад в итоговое пятое место в Суперлиге.


- Позитивные эмоции от того, что вернулись к работе. Познакомились с новыми девочками в команде. Атмосфера отличная. Первая тренировка хорошо прошла. Отпуск провела дома - в Волгограде. Гуляла с родными и близкими. Много наших подруг разъезжались по другим городам, поэтому на прощание хотели побольше времени вместе провести. Теперь ощущаю ответственность от того, что в обновленном коллективе надо еще больше проявлять лидерские качества. Будем работать и стараться показывать хорошие результаты. В прошлом чемпионате заняли пятое место за счет командной работы. Мы за полгода сработались с тренером. Поняли установки и задачи. Удалось выйти на пик к плей-офф. Прекрасная работа тренеров и самоотдача девочек предопределила хороший результат. Есть, куда расти. С каждым сезоном хочется улучшать результаты, - подчеркнула Екатерина.

Анжелика Лебедева вернулась в волгоградскую команду, за которую она выступала до конца сезона 21/22. Затем 24-летняя спортсменка перешла в «Кубань», где играла три года. В минувшем сезоне Лебедева на позиции полусредней стала лучшим снайпером краснодарского коллектива, забросив 130 мячей.


- Предложение перейти в волгоградский клуб пришло в середине сезона. Долго думала, потому что и «Кубань» стала родной командой. Но приняла в итоге решение, что надо что-то поменять, поэтому и вернулась. Плюс Евгений Александрович проявил большую заинтересованность в моем переходе. Здесь всегда была сплоченная команда. К сожалению, ушло много людей, но, думаю, коллектив останется таким же сплоченным. Со временем сблизимся все и будем показывать командную игру. В отпуске встретилась, конечно, с друзьями и родными. Было тяжело расставаться с подругами по «Кубани» и теми, кто уехал из Волгограда. Играли раньше с Катей Скивко, Алиной Загородневой в дубле, а затем вместе в основную команду перешли. С Машей Дувакиной знакомы тоже, - поделилась Лебедева.

Еще одним новичком бело-голубых стала опытная Мария Гафонова, ранее выступавшая за «Кубань». 38-летняя линейная в Краснодаре провела 11 сезонов. Гафонова также становилась трехкратной вице-чемпионкой России.


- Первое предложение о переезде в Волгоград поступило давно, но сначала его не рассматривала. На тот момент все устраивало в «Кубани». Постепенно ситуация поменялась. Интерес клуба сохранялся в течение года, а я приняла решение о смене команды. Хорошо знаю Евгения Дмитриева по совместной работе в «Астраханочке». Его методы и подход к работе и игрокам меня вполне устраивали и устраивают. В моменте на первой тренировке было тяжело, но ничего, втягиваемся в работу. Я, как опытная гандболистка, буду молодиться за счет девчат и пить их кровь молодую (смеется). Когда играла против «Динамо-Синары», то всегда была борьба с этим коллективом. Командный дух очень ощущается. Будем стараться, чтобы наши сильные стороны продолжали работать так же эффективно, - отметила Гафонова.

Правая крайняя Карина Сисенова, как и еще один новичок Татьяна Кириллова, перешла в «Динамо-Синару» из «Астраханочки».


- Позвонил Евгений Александрович. Он рассказал о моей роли в динамовской команде. Спросил про желание переехать в Волгоград. Я взяла паузу на размышление. Но в январе окончательно решила сменить команду. Мое решение поддержал муж. Это стало решающим фактором. Плюс близость Астрахани к Волгограду сыграло роль. При этом разговор с тренером имел очень большое значение при принятии решения. Застала в качестве соперника золотой состав «Динамо» - Левина, Кочетова, Седойкина. Все звезды российского гандбола. Это легендарный клуб с потрясающей историей. После чемпионского периода здесь стали стремительно развивать молодежь, что не помешало продолжить достойное выступление в чемпионате страны. Рада, что будем играть на великолепной «Динамо Арене». Сама еще там не выступала, но со стороны выглядит впечатляюще. Что касается отпуска, то он был слишком активным. Съездили с семьей в Египет. Потом по возвращении посетили Кавказ, горы. Теперь пришло время вернуться к работе. Первая тренировка прошла хорошо, - отметила Карина.

Сезон в отечественной женской Суперлиге стартует в начале осени. С большей долей вероятности 5-го сентября «Динамо-Синара» примет на домашней арене столичный «Луч».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото автора и Андрей Поручаев V102.RU (архив)

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