Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
«Ехали за 400 км»: концерт группы Кипелов сорван в Волгограде

Общество 06.03.2026 07:12
06.03.2026 07:12


В Волгограде накануне, 5 марта, не состоялся концерт группы «Кипелов», который должен был пройти в «Экспоцентре». Как сообщили представители группы, он перенесен по техническим причинам в связи с бытовой аварией на площадке. Выступление группы состоится в этом же месте 2 июня.

Музыканты извинились перед поклонниками, однако это не помогло. В соцсетях они возмущаются отменой концерта и тем, что узнали об этом едва ли не за полчаса до его начала.

- Я приехал с друзьями и женой за 400 км. Обычно об этом уведомляют заранее. И тогда никто не на кого не в обиде, - пишет один из поклонников.

Однако музыканты утверждают, что готовы были начать концерт, однако его пришлось отменить из-за непредвиденных обстоятельств.
Напомним, ранее Сергей Лазарев также сообщил об отмене концерта на этой же площадке 6 и 7 марта.

- Произошла авария, которая не позволяет провести концерт. Это случилось во время монтажа и саундчека другого коллектива, который должен был выступать 5 марта. Соответственно сегодня у этого коллектива отмена концерта на этой площадке. Нам сказали, что наш концерт завтра тоже не состоится по причине этой аварии. Это ужасная информация, я не ожидал этого. Мы готовы ехать, уже весь коллектив и все декорации там, - поделился певец.

Фото группа Кипелов vk.com

