«Ехали за 400 км»: концерт группы Кипелов сорван в Волгограде





В Волгограде накануне, 5 марта, не состоялся концерт группы «Кипелов», который должен был пройти в «Экспоцентре». Как сообщили представители группы, он перенесен по техническим причинам в связи с бытовой аварией на площадке. Выступление группы состоится в этом же месте 2 июня.

Музыканты извинились перед поклонниками, однако это не помогло. В соцсетях они возмущаются отменой концерта и тем, что узнали об этом едва ли не за полчаса до его начала.



- Я приехал с друзьями и женой за 400 км. Обычно об этом уведомляют заранее. И тогда никто не на кого не в обиде, - пишет один из поклонников.



Однако музыканты утверждают, что готовы были начать концерт, однако его пришлось отменить из-за непредвиденных обстоятельств.

Напомним, ранее Сергей Лазарев также сообщил об отмене концерта на этой же площадке 6 и 7 марта.



- Произошла авария, которая не позволяет провести концерт. Это случилось во время монтажа и саундчека другого коллектива, который должен был выступать 5 марта. Соответственно сегодня у этого коллектива отмена концерта на этой площадке. Нам сказали, что наш концерт завтра тоже не состоится по причине этой аварии. Это ужасная информация, я не ожидал этого. Мы готовы ехать, уже весь коллектив и все декорации там, - поделился певец.

