Радиация в Волгоградской области оставалась в норме в феврале





Результатами очередного мониторинга радиационной обстановки поделились в облкомприроды. По данным ведомства, в феврале 2026 года она оставалась спокойной.

По данным автоматизированных постов системы наблюдения в феврале измеряемые радиационные параметры не превышали естественного радиационного фона и имели значения от 0,09 до 0,13 мкЗв/час. Техногенная активность (по данным гамма-спектрометрических измерений отдельных радионуклидов) не зафиксирована.



Напомним, в настоящее время на территории региона эксплуатируется 21 автоматизированный пост. Из них 7 - функционирует в Волгограде, по два поста - в городах Котельниково и Волжском, по одному – в Урюпинске, Ленинске, Палласовке, Елани, Фролово, Камышине, Серафимовиче, поселках Грачи Городищенского района, Эльтон Палласовского района и Нижний Чир - Суровикинского.





