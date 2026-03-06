Заключительный участок проспекта Металлургов в Волгограде будет благоустроен за 118,2 миллиона рублей – это начальная стоимость закупки, объявленной муниципалитетом. Победителю электронного аукциона предстоит провести комплекс работ на участке пешеходной территории, расположенной между ул. Гончарова и ул. Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе.

В мэрии уточнили, что здесь будут высажены около 170 крупномерных деревьев, в том числе кленов, рябин, сосен, елей. Зеленые зоны также украсят свыше 220 кустарников спиреи, калины бульдонеж и можжевельника чешуйчатого. Для формирования живой изгороди будет высажено свыше 1000 кустарников дерена, пузыреплодника и снежноягодника.

Для того, чтобы зеленая растительность не пропадала, подрядчик установит и системы полива. В рамках контракта будут сформированы новые пешеходные и велосипедные дорожки, установлена система видеонаблюдения, уличного освещения, а также новые скамейки и урны. На указанной территории появится и площадка для выгула собак.

Напомним, ранее в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» муниципалитетом был обновлен участок проспекта Металлургов между улицами Кузнецова и ул. Гончарова. На его преображение из бюджета было выделено 75 миллионов рублей. В ходе первого этапа в 2024 году была обновлена территория в границах ул. Кузнецова и ул. Таращанцев за 68,1 миллиона рублей.

Фото: архив V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!