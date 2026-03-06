СИЗО в центре Волгограда возьмут под охрану





В Центральном районе Волгограда утвердят предмет охраны СИЗО №1, расположенного по адресу Голубинская, 3. Согласно проекту приказа облкомкультнаследия, этому сооружению присвоят статус объекта культурного наследия регионального значения.

Здание «Предприятие УВД - тюрьма» расположено на территории, ограниченной улицами Рокоссовского, Голубинской и Скосырева. Оно выходит всеми фасадами в пространство замкнутого двора, сформированного окружающими зданиями. Сооружение имеет трехлучевую композицию, форма крыши - скатная сложная с вальмами и брандмауэрными стенами.





Проект Царицынского тюремного замка был согласован в 1882 году. Архитектором выступил Антоний Томишко, спроектировавший знаменитые питерские «Кресты». Тюрьму ввели в эксплуатацию в 1886 году. Уникальный объект пережил гражданскую войну и Сталинградскую битву. Примечательно, что водопровод на территории тюрьмы был проведен лишь в 1892 году, а помещения отапливались печами. Тогда здание было рассчитано на 200 человек.

В 1934 году учреждение было переименовано в Сталинградскую тюрьму №1. А уже с 1967 года оно было расширено - появился больничный корпус, спецблок для размещения несовершеннолетних и женщин, помещение для отряда хозобслуги и транзитный блок.





Сейчас лимит наполняемости СИЗО №1 - 592 человека. В изоляторе работают 275 сотрудников, из них 51 — вольнонаемный.