В Волгограде УФСБ разоблачило «обнальщика» с 20-миллионым оборотом

Оперативники в Волгоградской области пресекли деятельность индивидуального предпринимателя, через фирму которого обналичивались крупные денежные средства.

Как сообщили в УФСБ России по региону, коммерсант подозревается в представлении недостоверных сведений о подставном лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что ИП, зарегистрированное на 20-летнего местного жителя, обладает признаками фиктивной финансово-хозяйственной деятельности. С июля 2025 года по январь 2026 года через расчетные счета предприятия перечислено более 20 млн рублей для последующего обналичивания, - рассказали в УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц либо единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице). Мера пресечения подозреваемому не избиралась.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!