Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Волгоградские приставы спасли семейство хаски с выводком

Общество 06.03.2026 05:58
06.03.2026 05:58


Трогательной историей  поделились в УФСПП по Волгоградской области. Сотрудники Красноармейского районного отдела судебных спасли от верной гибели 8 собак породы хаски. 5 из них — новорожденные щенки.

Животные оказались заперты в расселенном доме. Те, кто совсем недавно наживался на продаже щенков, уехали и бросили собак на произвол судьбы.

Единственный, кому удалось выбраться спустя наделю и позвать на помощь людей, оказался папа малышей. Он встал посреди двора и истошно выл. Собаку заметили судебные приставы, которые работают в соседнем здании,. Они не раз видели, как люди приходили в дом до его расселения и забирали подросших щенков хаски. 

Брошенные животные находились в истощенном состоянии. Приставы накормили собак и щенков и вызвали волонтеров приюта «Хвостатый дом», которые забрали всех собак на содержание.

Судебные приставы организовали сбор помощи для питомцев приюта. Также любой волгоградец может оказать помощь приюту, где выхаживают собак.

Фото УФСПП по Волгоградской области

Общество
06.03.2026 05:58
Общество 06.03.2026 05:58
Общество
06.03.2026 05:48
Общество 06.03.2026 05:48
Общество
05.03.2026 21:30
Общество 05.03.2026 21:30
Общество
05.03.2026 20:56
Общество 05.03.2026 20:56
Общество
05.03.2026 20:32
Общество 05.03.2026 20:32
Общество
05.03.2026 20:19
Общество 05.03.2026 20:19
Общество
05.03.2026 20:12
Общество 05.03.2026 20:12
Общество
05.03.2026 19:49
Общество 05.03.2026 19:49
Общество
05.03.2026 17:51
Общество 05.03.2026 17:51
Общество
05.03.2026 17:35
Общество 05.03.2026 17:35
Общество
05.03.2026 17:10
Общество 05.03.2026 17:10
Общество
05.03.2026 16:34
Общество 05.03.2026 16:34
Общество
05.03.2026 16:27
Общество 05.03.2026 16:27
Общество
05.03.2026 15:39
Общество 05.03.2026 15:39
Общество
05.03.2026 13:57
Общество 05.03.2026 13:57
05:58
Волгоградские приставы спасли семейство хаски с выводком
05:48
Радиация в Волгоградской области оставалась в норме в феврале
22:04
Бочаров назначил заместителей реготделения ЕР в Волгоградской области
21:30
Житель Волгоградской области отравил «Агрокиллером» соседей и землю
20:56
В Волгограде отменены два концерта Лазарева из-за аварии на площадке
20:32
В Волгограде ветерана ВОВ лишили газа и горячей воды
20:19
В Волгограде из-за ДТП изменено движение трамваев №5 и 10
20:12
Восстановить братскую могилу героев ВОВ попробуют через суд под Волгоградом
19:49
В Волгограде улицу Новосибирскую готовят к реконструкции
19:18
Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
18:38
Бочаров занял пост партсекретаря ЕР в Волгограде: что думают об этом другие политики
17:51
Волгоградцу грозит до семи лет тюрьмы за пальбу из окна автомобиля
17:37
У волгоградца в гараже нашли оружейный арсенал
17:35
«Одновременно и в большом количестве»: в Волгоградской области клещи проснутся раньше обычного – уже в марте
17:10
В Волгограде придумали, как благоустроить 8000 кв. метров в Дзержинском районе
16:50
Назначена судейская бригада на ключевой матч «Ротора» в 23-м туре Лиги PARI
16:34
Дешевле поменять? Волгоградские юристы рассказали, какие штрафы грозят нарушителям закона «о вывесках»
16:27
Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресов
16:15
Под Волгоградом директора турбазы осудили за погибшего в септике работника
15:39
«За рулем добра»: волгоградцы запустили акцию в помощь больному лейкозом малышу
15:37
Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – Билайн
15:29
Ассенизатору предъявили счёт на 1,3 миллиона за озеро нечистот под Волгоградом
15:05
ДТП на юге Волгограда изменило маршрут трамвая №11
14:49
Сенатора Горнякова наградили за заслуги перед Волгоградской областью
13:57
Мосгорсуд отказал в пересмотре меры пресечения волгоградской чиновнице Казанковой
13:52
Волгоградские УК «поймали» в 2026 году штрафов на 9 млн рублей
13:43
Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»
13:27
В Волгограде рекордно подорожали гостиницы и хостелы
13:10
Триумф дебютантов: волгоградские джиу-джитсеры блеснули на первенстве России
12:39
На сборы дали полчаса: застрявших в Дубае туристов из Волгограда готовят к вылету в Москву
 