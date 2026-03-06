Волгоградские приставы спасли семейство хаски с выводком

Трогательной историей поделились в УФСПП по Волгоградской области. Сотрудники Красноармейского районного отдела судебных спасли от верной гибели 8 собак породы хаски. 5 из них — новорожденные щенки.
Животные оказались заперты в расселенном доме. Те, кто совсем недавно наживался на продаже щенков, уехали и бросили собак на произвол судьбы.
Брошенные животные находились в истощенном состоянии. Приставы накормили собак и щенков и вызвали волонтеров приюта «Хвостатый дом», которые забрали всех собак на содержание.
Судебные приставы организовали сбор помощи для питомцев приюта. Также любой волгоградец может оказать помощь приюту, где выхаживают собак.
Фото УФСПП по Волгоградской области