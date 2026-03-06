В Волгоградской области ищут подрядчика для капитального ремонта канализации в рабочем поселке Даниловка. Начальная стоимость работ, которые предстоит выполнить в течение 120 календарных дней с момента заключения контракта, оценивается в 43,1 миллиона рублей.

Специалисты МБУ «Водоканал» в Даниловке обследовали участок, который подлежит ремонту. Канализационная сеть в настоящее время выполнена из асбестоцементных труб диаметром 250 мм, которые уложены на глубине 2 метров. Протяженность водоотводящей сети, которая будет отремонтирована, составляет 1881 метр. Она была введена в эксплуатацию в 1999 году, т.е. 27 лет назад.

- Канализационная сеть за время эксплуатации и отсутствии плановых ремонтов подверглась значительному износу, имеются участки с разрывами, протечками, на некоторых участках трубопровод деформирован, имеются продольные и поперечные трещины, герметичность соединений подвержена разрушению, - указано в акте технического обследования.

Также было проверено 67 железобетонных колодцев, на которых обнаружены многочисленные дефекты и повреждения. На сети имеются еще и три накопительные емкости объемом 85 куб.м. каждая. В качестве емкостей служат железнодорожные цистерны, которые набираются самотеком, а вывоз осуществляется машинами. Указанные емкости тоже находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют множественные трещины в местах сварки.

Установлено, что указанный участок канализационной сети изношен на 90% и находится в аварийном состоянии. Капительный ремонт будет выполнен за счет средств бюджета Даниловского района. Отметим, что общая протяженность канализации в Даниловке составляет 2623,5 метра.

Фото из архива V102.RU

