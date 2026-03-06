Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Общество

Канализацию в Даниловке Волгоградской области отремонтируют за 43 млн рублей

Общество 06.03.2026 08:07
0
06.03.2026 08:07


В Волгоградской области ищут подрядчика для капитального ремонта канализации в рабочем поселке Даниловка. Начальная стоимость работ, которые предстоит выполнить в течение 120 календарных дней с момента заключения контракта, оценивается в 43,1 миллиона рублей.

Специалисты МБУ «Водоканал» в Даниловке обследовали участок, который подлежит ремонту. Канализационная сеть в настоящее время выполнена из асбестоцементных труб диаметром 250 мм, которые уложены на глубине 2 метров. Протяженность водоотводящей сети, которая будет отремонтирована, составляет 1881 метр. Она была введена в эксплуатацию в 1999 году, т.е. 27 лет назад. 

- Канализационная сеть за время эксплуатации и отсутствии плановых ремонтов подверглась значительному износу, имеются участки с разрывами, протечками, на некоторых участках трубопровод деформирован, имеются продольные и поперечные трещины, герметичность соединений подвержена разрушению, - указано в акте технического обследования.

Также было проверено 67 железобетонных колодцев, на которых обнаружены многочисленные дефекты и повреждения. На сети имеются еще и три накопительные емкости объемом 85 куб.м. каждая. В качестве емкостей служат железнодорожные цистерны, которые набираются самотеком, а вывоз осуществляется машинами. Указанные емкости тоже находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют множественные трещины в местах сварки.

Установлено, что указанный участок канализационной сети изношен на 90% и находится в аварийном состоянии. Капительный ремонт будет выполнен за счет средств бюджета Даниловского района. Отметим, что общая протяженность канализации в Даниловке составляет 2623,5 метра.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.03.2026 10:55
Общество 06.03.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:42
Общество 06.03.2026 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:21
Общество 06.03.2026 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:12
Общество 06.03.2026 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 10:01
Общество 06.03.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 09:44
Общество 06.03.2026 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 09:23 Реклама
Общество 06.03.2026 09:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.03.2026 08:55
Общество 06.03.2026 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 08:07
Общество 06.03.2026 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 07:47
Общество 06.03.2026 07:47
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 07:28
Общество 06.03.2026 07:28
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 07:12
Общество 06.03.2026 07:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 06:26
Общество 06.03.2026 06:26
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 05:58
Общество 06.03.2026 05:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2026 05:48
Общество 06.03.2026 05:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:55
Волгоградцы с 1 апреля смогут самолетом добраться до КалининградаСмотреть фотографии
10:51
Житель села под Волгоградом забил до смерти женуСмотреть фотографии
10:42
Под Волгоградом спасатели пятые сутки ищут утонувшего волжанинаСмотреть фотографии
10:12
Пасмурная и ветреная погода ждет волгоградцев 8 мартаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде УФСБ разоблачило «обнальщика» с 20-миллионым оборотомСмотреть фотографии
09:44
Благоустройство проспекта Металлургов в Волгограде завершат за 118 млн рублейСмотреть фотографии
09:23
Женщина в мире мужских профессий: Анастасия Пивцайкина – мама троих детей и сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалияСмотреть фотографии
08:55
СИЗО в центре Волгограда возьмут под охрануСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде из-за ДТП изменились маршруты трех трамваевСмотреть фотографии
08:07
Канализацию в Даниловке Волгоградской области отремонтируют за 43 млн рублейСмотреть фотографии
07:28
8 БПЛА сбили рядом с Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:12
«Ехали за 400 км»: концерт группы Кипелов сорван в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:31
Волгоградка помогла 69-летней маме подарить мошенникам 5 миллионовСмотреть фотографии
05:58
Волгоградские приставы спасли семейство хаски с выводкомСмотреть фотографии
05:48
Радиация в Волгоградской области оставалась в норме в февралеСмотреть фотографии
22:04
Бочаров назначил заместителей реготделения ЕР в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:30
Житель Волгоградской области отравил «Агрокиллером» соседей и землюСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде отменены два концерта Лазарева из-за аварии на площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
В Волгограде ветерана ВОВ лишили газа и горячей водыСмотреть фотографии
20:19
В Волгограде из-за ДТП изменено движение трамваев №5 и 10Смотреть фотографии
20:12
Восстановить братскую могилу героев ВОВ попробуют через суд под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде улицу Новосибирскую готовят к реконструкцииСмотреть фотографии
19:18
Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарамСмотреть фотографии
18:38
Бочаров занял пост партсекретаря ЕР в Волгограде: что думают об этом другие политикиСмотреть фотографии
17:51
Волгоградцу грозит до семи лет тюрьмы за пальбу из окна автомобиляСмотреть фотографии
17:37
У волгоградца в гараже нашли оружейный арсеналСмотреть фотографии
17:35
«Одновременно и в большом количестве»: в Волгоградской области клещи проснутся раньше обычного – уже в мартеСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде придумали, как благоустроить 8000 кв. метров в Дзержинском районеСмотреть фотографии
16:50
Назначена судейская бригада на ключевой матч «Ротора» в 23-м туре Лиги PARIСмотреть фотографии
16:34
Дешевле поменять? Волгоградские юристы рассказали, какие штрафы грозят нарушителям закона «о вывесках»Смотреть фотографии
 