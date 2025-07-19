В Волжском мужчина утонул в заливе Волги во время купания





19 июля в Волжском Волгоградской области спасатели сделали страшную находку. Водолазы ГКУ «Служба спасения», отрабатывая сигнал, поступивший от местных жителей, водолазы обнаружили в заливе Волги, в границах СНТ «Цветущий сад», труп мужчины.

По предварительной информации, отдыхающий купался в необорудованном для этого месте. Во время работы специалистов Волжского поисково-спасательного подразделения № 1, тело мужчины было поднято со дна водного объекта.

Отметим, по итогу поисково-спасательной операции труп был передан правоохранительным органам для установления личности гражданина, а также всех обстоятельств его гибели.

Фото: ГКУ «Служба спасения»