Волгоградцев просят выбрать имена трем новорожденным бельчатам





В Волгограде сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» обратились к жителям и туристам с просьбой придумать имена трем новорожденным бельчатам. В настоящее время воспитанием маленьких зверьков занимается на Мамаевом кургане администратор Светлана Зимуковская.

– Сейчас у нашей «белкиной мамы» пополнение, целая тройня – два мальчика и девочка! Предлагаем вам придумать имена для хвостатых малышей, отражающие их игривый характер, – обратились к подписчикам сотрудники музея на своей странице в социальной сети.





Светлану Зимуковскую неслучайно называют именно «белкиной мамой». У сотрудницы музея-заповедника новорожденная тройня не первая на воспитании. Весной этого года под ее опеку попали малыши, которых из гнезда выбросила ворона. Как сообщили сегодня в музее, предыдущих воспитанников Светлана выкормила и уже успешно выпустила на свободу.

Варианты имен для бельчат музей до 23 июля собирает в комментариях под постом в Telegram. Того, чей вариант в конечном итоге будет выбран, пригласят на фотосессию с бельчатами.

Фото, видео: музей-заповедник «Сталинградская битва»