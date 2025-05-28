









Одно из любимых развлечений волгоградцев и гостей города-героя на Мамаевом кургане – это кормление белок, которые совсем не боятся людей и с удовольствием принимают от них угощения. Сотрудница музея-панорамы «Сталинградская битва» Светлана Зимуковская, которую ласково называют «белкиной мамой», уже не первый раз спасает животных, попавших в трудную жизненную ситуацию. Одно из любимых развлечений волгоградцев и гостей города-героя на Мамаевом кургане – это кормление белок, которые совсем не боятся людей и с удовольствием принимают от них угощения. Сотрудница музея-панорамы «Сталинградская битва» Светлана Зимуковская, которую ласково называют «белкиной мамой», уже не первый раз спасает животных, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Как рассказали ИА «Высота 102» в учреждении, и на этот раз Светлане пришлось выхаживать двоих детенышей, которых выкинула из материнского гнезда ворона. Без ухода они бы погибли. Как рассказали ИА «Высота 102» в учреждении, и на этот раз Светлане пришлось выхаживать двоих детенышей, которых выкинула из материнского гнезда ворона. Без ухода они бы погибли.

Сотрудница музея кормит малышей пять раз в день из инсулинового шприца молочной смесью, гуляет с ними. Режим у бельчат такой же, как у детей – хорошее питание, прогулки и сон. Как только малыша подрастут, они смогут лакомиться уже более твердой пищей и вести самостоятельную жизнь. Ну а пока все, как у грудничков. Сотрудница музея кормит малышей пять раз в день из инсулинового шприца молочной смесью, гуляет с ними. Режим у бельчат такой же, как у детей – хорошее питание, прогулки и сон. Как только малыша подрастут, они смогут лакомиться уже более твердой пищей и вести самостоятельную жизнь. Ну а пока все, как у грудничков.

Видео музея-панорамы «Сталинградская битва» t.me