«Все, как у детей»: сотрудница «Сталинградской битвы» выкармливает выкинутых из гнезда двоих бельчат
Общество 28.05.2025 07:11
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28.05.2025 07:11
Одно из любимых развлечений волгоградцев и гостей города-героя на Мамаевом кургане – это кормление белок, которые совсем не боятся людей и с удовольствием принимают от них угощения. Сотрудница музея-панорамы «Сталинградская битва» Светлана Зимуковская, которую ласково называют «белкиной мамой», уже не первый раз спасает животных, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Как рассказали ИА «Высота 102» в учреждении, и на этот раз Светлане пришлось выхаживать двоих детенышей, которых выкинула из материнского гнезда ворона. Без ухода они бы погибли.
Сотрудница музея кормит малышей пять раз в день из инсулинового шприца молочной смесью, гуляет с ними. Режим у бельчат такой же, как у детей – хорошее питание, прогулки и сон. Как только малыша подрастут, они смогут лакомиться уже более твердой пищей и вести самостоятельную жизнь. Ну а пока все, как у грудничков.
Видео музея-панорамы «Сталинградская битва» t.me
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