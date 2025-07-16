Порядок назначения главы Волгограда обдумают депутаты областного парламента





16 июля в Волгоградскую областную думу был внесён законопроект, корректирующий региональное законодательство о формировании органов местного самоуправления. Поправки затрагивают порядок назначения главы Волгограда.

Согласно новой редакции, в документе фиксируется, что руководитель Волгограда избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, представленных губернатором Волгоградской области.

Шорт-лист кандидатов формируется главой региона с учётом предложений политических партий, которые на последних выборах смогли получить мандат в Госдуму, а также «Совет муниципальных образований Волгоградской области», общественной палаты Волгоградской области, ассоциации «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления», волгоградской областная организация ветеранов.

Информация о предложенных губернатору кандидатурах должна быть размещена на сайте администрации Волгоградской области не позднее чем за 45 дней до истечения срока их приёма. Предложения рассматриваются главой региона в течение 15 календарных дней. По итогу руководитель должен отобрать не менее двух кандидатов, между которыми и будут впоследствии выбирать депутаты Волгоградской городской думы.

Отметим, по информации комитета территориальных образования и информационной политики Волгоградской области, данный законопроект разработан в рамках приведения регионального законодательства в соответствие с нововведениями, внесёнными Федеральным законом №33-ФЗ. Он частично вступил в силу с 19 июня 2025 года.