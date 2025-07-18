В Городище Волгоградской области неудачи продолжают преследовать инициативу властей по благоустройству пл. Павших Борцов. 2 мая здесь состоялась торжественная церемония открытия стелы «Рубеж Сталинградской доблести», где было объявлено о приведении зоны отдыха в порядок. Однако, как выяснилось спустя два месяца, благоустройство до сих пор так и не были завершено. Появились у властей и претензии к качеству выполненных работ.

- На сегодняшний день работы на объекте в полном объеме не выполнены. По состоянию на 2 июля 2025 на объекте строительства «Благоустройство площади Павших Борцов» не произведена замена фонарей уличного освещения. Отражающие элементы светильников выполнены некачественно, имеют повреждения и неправильно смонтированы. Технологические отверстия, предназначенные для монтажа электрической проводки, открыты и не имеют кожухов, обеспечивающих ограниченный доступ к электропроводке внутри стоек светильников. На торцах стоек светильников отсутствуют заглушки, - сообщили в администрации Городищенского района.

Кроме того, смонтированный подрядчиком поливочный водопровод оказался в нерабочем состоянии. Сложности возникли и с элементами озеленения. Высев газона был произведён некачественно.

Также подрядчиком не был в полном объёме произведён монтаж малых архитектурных форм. При установке теневого навеса специалисты повредили брусчатку и бросили её в таком состоянии.

По контратаку сдача площади была запланирована на 20 апреля, однако завершения работ в администрации ожидали на протяжении ещё трёх месяцев. Но претензии властей к некачественному благоустройству, судя по всему, так и не были услышаны. Более того, администрации до сих пор не удалось выяснить, какой в реальности объём работ был выполнен специалистами.

- Документы, подтверждающие объемы выполненных работ, согласованные с организацией, осуществляющей функции строительного контроля на объекте, в адрес администрации Городищенского муниципального района не представлены.

В результате 15 июля чиновники выписали подрядчику штраф в размере 598 тыс. рублей за просрочку сдачи объекта, а также уведомили о разрыве контракта.





Напомним, ранее редакция неоднократно рассказывала о ходе реконструкции пл. Павших Борцов в Городище Волгоградской области. Изначально в августе 2024 года контракт на благоустройство главной площади населённого пункта был заключён с компанией «СПЕЦСТРОЙ». Сдача объекта должна была состояться до 11 ноября 2024 года. Ради участия в проекте организация на аукционе сбила начальную стоимость лота с 32 млн до 26,2 млн рублей. Однако в реальности выполнять работы по графику специалисты не спешили, бросив площадь в зиму в раскуроченном состоянии.

13 января 2025 года районная администрация решила разорвать заключённый контракт. Позже, 11 февраля, было объявлено о проведении повторного аукциона по отбору подрядной организации. На этот раз доведение до ума начатых работ власти оценили в 18,4 млн рублей. В результате договор был заключён с компанией ООО «Офисдипо», предложившей доделать объект в сжатые сроки и с приятным дисконтом – ценник был сбит до 15,7 млн рублей.

В конце марта, спустя полтора месяца после разрыва первого соглашения, местные власти неожиданно обнаружили, что как минимум часть работ, ранее принятых у «СПЕЦСТРОЙ», были выполнены некачественно.

Примечательно, что разрыв январского соглашения на благоустройство пл. Павших Борцов совпал с активизацией работы правоохранительных органов по местной администрации. 14 января 2025 года был задержан заместитель главы Городищенского района Анатолий Торгашин, курирующий в том числе и проекты благоустройства.

Фото: администрация Волгоградской области