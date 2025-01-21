Общество

В Городище раскуроченная площадь Павших Борцов осталась без реконструктора

Общество 21.01.2025 19:01
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21.01.2025 19:01


В Городище Волгоградской области получила развитие история со срывом в канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне благоустройства площади Павших Борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», районная администрация приняла решение разорвать контракт с подрядной организацией ООО «СПЕЦСТРОЙ».

- На сегодняшний день работы в полном объеме не выполнены и не выполняются, в связи с чем заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, — говорится в документе, опубликованном на Госзакупках.

Напомним, работы по благоустройству главной площади Городища были приурочены не только к юбилею Победы, но и к 82-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Посёлку Городище, сыгравшему важную роль при наступательной операции Красной армии, решением губернатора Волгоградской области в 2024 году было присвоено почётное звание «Рубеж Сталинградской доблести» и в преддверии 2-го февраля здесь должна была пройти торжественная церемония.

Впредверии этого регион выделил местным чиновникам несколько десятков миллионов рублей на благоустройство. Однако и обновление площади Павших борцов, и строительство стелы «Рубеж Сталинградской доблести» пошло не по плану. И если последнюю худо-бедно, но удалось построить, то сквер, посреди которого она была возведена, строители перерыли и бросили в таком состоянии.

13 января в администрации Городищенского района прошли обыски. Также был арестован заместитель главы района Анатолий Торгашин. По информации журналистов, его задержание связано с расследованием уголовного дела за взятничество и превышение должностных полномочий. Внимание правоохранителей к руководителю напрямую связано с реализацией в Городище проектов по благоустройству.

Примечательно, что решение о разрыве договора с ООО «СПЕЦСТРОЙ» было опубликовано властями 21 января, но документ оформлен полторы недели назад, 10 января 2025 года.

Отметим, на благоустройство площади из бюджета были выделены 32 млн рублей, однако по итогу аукциона сочинская компания сбила ценник до 26,2 млн рублей. Контракт на производство работ был подписан летом 2024 года.

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