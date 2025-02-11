В Городище скандальное благоустройство площади Павших Борцов завершат за 18 млн рублей





В Городище Волгоградской области власти объявили о поиске подрядной организации, готовой исправить ошибки, допущенные при скандальном благоустройстве площади Павших Борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», исполнителю, отобранному по итогу аукциона, предстоит сдать объект всего за два месяца. На эти цели чиновники выделили из бюджета 18,4 млн рублей.

Напомним, ранее в августе 2024 года администрации Городищенского района и ООО «СПЕЦСТРОЙ» заключили контракт на благоустройство главной площади города в рамках подготовки к торжественной церемонии открытия памятной стелы в связи с присвоением населённому пункту звания «Рубеж Сталинградской доблести». Изначально власти планировали потратить на обновление 32 млн рублей, однако в итоге победитель аукциона сбил ценник до 26,2 млн рублей.

При этом во время выполнения работ у строителей возникли сложности. Намеченная на ноябрь 2024 года сдача объекта не произошла, а подрядчик фактически бросил объект в перекопанном состоянии.

В результате на конец декабря 2024 года муниципалитет принял работы на 8,9 млн рублей. В связи со срывом благоустройства чиновники обязали подрядчика выплатить штраф в размере 703 тыс. рублей, а затем и вовсе разорвали контракт.

Одновременно с активизацией действий властей в Городищенском районе произошёл резонансный арест. Правоохранители взяли под стражу замглавы района Анатолия Торгашина, который в том числе и курировал обновление площади Павших Борцов. По информации источников редакции, задержание чиновника связано со взяткой, полученной от подрядной организации во время реализации одного из проектов благоустройства.

Отметим, в рамках обновления площади Павших Борцов было запланировано обустройство зелёных зон с клумбами и кустарниками, мощение тротуаров плиткой, установка лавочек, урн и паркового освещения.

Фото из архива ИА «Высота 102»