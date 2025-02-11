Общество

В Городище скандальное благоустройство площади Павших Борцов завершат за 18 млн рублей

Общество 11.02.2025 21:31
0
11.02.2025 21:31


В Городище Волгоградской области власти объявили о поиске подрядной организации, готовой исправить ошибки, допущенные при скандальном благоустройстве площади Павших Борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», исполнителю, отобранному по итогу аукциона, предстоит сдать объект всего за два месяца. На эти цели чиновники выделили из бюджета 18,4 млн рублей.

Напомним, ранее в августе 2024 года администрации Городищенского района и ООО «СПЕЦСТРОЙ» заключили контракт на благоустройство главной площади города в рамках подготовки к торжественной церемонии открытия памятной стелы в связи с присвоением населённому пункту звания «Рубеж Сталинградской доблести». Изначально власти планировали потратить на обновление 32 млн рублей, однако в итоге победитель аукциона сбил ценник до 26,2 млн рублей.

При этом во время выполнения работ у строителей возникли сложности. Намеченная на ноябрь 2024 года сдача объекта не произошла, а подрядчик фактически бросил объект в перекопанном состоянии.

В результате на конец декабря 2024 года муниципалитет принял работы на 8,9 млн рублей. В связи со срывом благоустройства чиновники обязали подрядчика выплатить штраф в размере 703 тыс. рублей, а затем и вовсе разорвали контракт.

Одновременно с активизацией действий властей в Городищенском районе произошёл резонансный арест. Правоохранители взяли под стражу замглавы района Анатолия Торгашина, который в том числе и курировал обновление площади Павших Борцов. По информации источников редакции, задержание чиновника связано со взяткой, полученной от подрядной организации во время реализации одного из проектов благоустройства.

Отметим, в рамках обновления площади Павших Борцов было запланировано обустройство зелёных зон с клумбами и кустарниками, мощение тротуаров плиткой, установка лавочек, урн и паркового освещения.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.02.2025 20:00
Общество 11.02.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 19:07
Общество 11.02.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 17:45
Общество 11.02.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 17:02
Общество 11.02.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 17:01
Общество 11.02.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 16:50
Общество 11.02.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 16:16
Общество 11.02.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 15:05
Общество 11.02.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 14:51
Общество 11.02.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 13:43
Общество 11.02.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 11:38
Общество 11.02.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 11:17
Общество 11.02.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 10:46
Общество 11.02.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 10:04
Общество 11.02.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 10:00
Общество 11.02.2025 10:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:31
В Городище скандальное благоустройство площади Павших Борцов завершат за 18 млн рублейСмотреть фотографии
20:48
Суд над выступившей у Малахова волгоградкой отложили на неделюСмотреть фотографии
20:21
С виновника загрязнения нефтепродуктами земли в Котово взыскивают 36 млн рублейСмотреть фотографии
20:00
В Камышине приостановлена работа маршруток №15 и №17 из-за «парада» микроавтобусовСмотреть фотографии
19:41
Суд в Волгограде узаконил приговор о наезде на группу детейСмотреть фотографии
19:15
Убийцу двух таксистов в центре Волгограда спустя 31 год отправили за решеткуСмотреть фотографии
19:07
Ученые ВолгГТУ проверят надежность «Родины-матери» на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
18:35
О фальшивых лекарствах от запора и повышения либидо предупредили волгоградцевСмотреть фотографии
18:05
Волгоградка на внедорожнике сбила 8-летнего школьникаСмотреть фотографии
17:45
РБК: сетевики пожаловались в ФАС на низкие цены электроники в маркетплейсахСмотреть фотографии
17:28
Волгоградка на задней передаче устроила массовое ДТП и сбила пешеходаСмотреть фотографии
17:02
«Частники не спасли»: волгоградские власти планируют усилить роль госпредприятий в межмуниципальных перевозкахСмотреть фотографии
17:01
Волгоградца оштрафовали за бело-сине-белый флаг на иномаркеСмотреть фотографии
16:50
С рыбзавода в Волгоградской области требуют денег за 2,7 тонны толстолобикаСмотреть фотографии
16:45
В Госдуме приняли закон о защите граждан от мошеннических кредитовСмотреть фотографии
16:16
Олег Газманов признался, что любит возвращаться в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Сельские жители Волгоградской области увеличили онлайн активностьСмотреть фотографии
15:44
В Елани начался суд над экс-мэром Гугучкиным и его сообщникомСмотреть фотографии
15:05
Депутаты облдумы предложили увеличить штрафы за съемку БПЛА до полумиллиона рублейСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцы забросали Банк России жалобами на мошенниковСмотреть фотографии
13:43
В МВД посоветовали средства защиты от взлома смартфонаСмотреть фотографии
13:28
Экс-председатель СНТ в Волжском идет под суд за хищение земснаряда садоводовСмотреть фотографии
13:16
Конституционный суд разрешил пенсию детям, зачатым после смерти отца через ЭКОСмотреть фотографии
12:53
Станет доступнее? В Волгограде автовокзал перенесут из центра на окраину Дзержинского районаСмотреть фотографии
12:42
Волжане опубликовали видео с выброшенной на мусорку собакой с простреленной головойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Видео: в центре Волгограда Ford рассыпался от жесткого ДТП на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Индийские владельцы начали покидать совет директоров Волжского абразивного заводаСмотреть фотографии
11:54
«Могла разорваться в груди»: волгоградские кардиохирурги спасли молодого мужчину от внезапной смертиСмотреть фотографии
11:38
На Госуслугах разрешили отправлять «анонимки» владельцам автоСмотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом из озера достали тела двоих утонувших рыбаковСмотреть фотографии
 