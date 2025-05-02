Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в Городище

Сегодня, 2 мая, на площади Павших Борцов в рабочем поселке Городище торжественно открыли памятную стелу «Рубеж Сталинградской доблести». Как сообщили V102.RU в администрации региона, Городище стал четвертым населенным пунктом в регионе, которому присвоено это почетное звание.

- Право открыть памятный знак «Рубеж Сталинградской доблести» предоставили участнику специальной военной операции Леониду Галкину и юнармейцу Евгению Иванову. К новому обелиску возложили венки и цветы; память героев, отдавших жизнь за Родину, почтили минутой молчания, - рассказали в обладмине.





Здесь отметили, что перед установкой памятного знака центральную площадь рабочего поселка привели в порядок: перенесли коммуникации, обустроили поливочный водопровод, смонтировали системы освещения и видеонаблюдения, установили новую парковую мебель и арт-объекты.

Напомним, что благоустройство площади в поселке Городище сопровождалось скандалом. Подрядчик сорвал сроки, а заместителя главы района, отвечающего за благоустройство, арестовали.

Справка

Звание «Рубеж Сталинградской доблести» учреждено в 2023 году по инициативе ветеранов и при поддержке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Статус получают населенные пункты, где воины проявили массовый героизм в годы Великой Отечественной войны. Он уже присвоен городам Котельниково и Серафимович, станице Клетская, рабочему поселку Городище.

Фото: администрации Волгоградской области