Общество

Сглазили? В Городище нового подрядчика оштрафовали за срыв благоустройства пл. Павших Борцов

Общество 15.05.2025 12:21
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15.05.2025 12:21


В Городище Волгоградской области вот уже десять месяцев местные власти не могут завершить скандальное благоустройство пл. Павших Борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», второй подрядчик, пришедший в апреле на смену отстранённой организации, сорвал сроки производства работ.

По информации местных чиновников, специалисты компании «Офисдипо», зарегистрированной в Москве, не смогли вовремя начать обновление зоны отдыха. По контракту к работам специалисты должны были приступить 3 марта 2025 года, однако фактически вышли на объект с задержкой в 11 дней. При этом организация проигнорировала многочисленные предупреждения, которые в её адрес направлялись муниципалитетом.

Из-за собственной нерасторопности специалисты не успели в полной мере подготовить главную площадь города к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По контракту, благоустройство должно было быть завершено к 20 апреля, однако, по информации властей, даже в начале мая, за несколько дней до чествования подвига воинов-защитников, объект так и не был сдан.

В результате 2 мая местным властям пришлось проводить торжественную церемонию открытия стелы «Рубеж Сталинградской доблести», приуроченную к присвоению населённому пункту соответствующего почётного звания, на недоблаустроенной площади.

Согласно требованию, с которым удалось ознакомиться редакции, власти 6 мая приняли решение привлечь уже нового подрядчика к ответственности. Чиновники выписали в адрес московской организации штраф в размере 385 тыс. рублей: 220 тыс. рублей за 20-дневную просрочку начала благоустройства и ещё 165 тыс. рублей за срыв на 15 дней сроков сдачи объекта.


Как ранее сообщала редакция, контракт на обновление пл. Павших Борцов был изначально подписан в августе 2024 года с компанией ООО «СпецСтрой». Организация взяла на себя обязательства завершить все работы к 11 ноября 2024 года, что позволило бы приурочить открытие стелы «Рубеж Сталинградской доблести» к 82-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом в феврале 2025 года. На эти цели из бюджета было выделено 26,2 млн рублей. Однако компания, разворотив всю площадь, неожиданно остановила работы.

В январе 2025 года в администрации Городищенского района прошли обыски. Правоохранители задержали замглавы района Анатолия Торгашина. Чиновник курировал реализацию проектов благоустройства и, по информации собственных источников редакции, был уличён в превышении должностных полномочий, а также в получении взятки.

Сразу после этого муниципалитет поспешил разорвать контракт с подрядной организацией, а затем объявил и о поисках нового исполнителя. Тогда конкурс и выиграла московская компания «Офисдипо», согласившись доделать ко Дню Победы весь невыполненный объём работ всего за 15,7 млн рублей.

Позже, спустя несколько месяцев после разрыва первого контракта на благоустройство, вскрылось, что часть ранее принятых чиновниками у предыдущего подрядчика работ были выполнены некачественно. Районные власти узнали о кривых бордюрах и проблеме с тротуарами лишь после указания на это контролирующей организации.

Отметим, в рамках благоустройства пл. Павших Борцов в Городище специалистам предстояло вымостить плиткой пешеходные пространства, разбить клумбы с розами и петуньями, а также зелёные зоны с деревьями и газоном, проложить поливочный водопровод, смонтировать парковые светильники, установить арт-объекты и скамейки.

Фото из архива администрации Волгоградской области

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