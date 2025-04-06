Общество

Принимали с авансом? В Городище вскрылись изъяны раскуроченной площади Павших Борцов

Общество 06.04.2025 21:08
0
06.04.2025 21:08


В Городище Волгоградской области неожиданный поворот обрела вопиющая ситуация с благоустройством площади Павших Борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне 80-летия победы в Великой Отечественной войне местные власти, принявшие и оплатившие выполненные с горем пополам работы, выяснили, что они были произведены некачественно. Установить это спустя полтора месяца после разрыва контракта с подрядчиком, удалось благодаря независимому строительному контролю.

- В рамках договора от 30 августа 2024 года, заключённого администрацией с ООО «ИЦ «Горстройпроект», в ваш адрес направленно предписание от 26 марта 2025 года об устранении нарушений, выявленных строительным контролем, - говорится в претензии, направленной чиновниками администрации Городищенского района в адрес отстранённого подрядчика ООО «СпецСтрой».


Инженерами контролирующей организации были зафиксированы нарушение геометрии подпорной стены, сооружённой строителями на обновляемом участке, а также смещение осей пешеходных дорожек, пошедший волнами бордюрный камень, просадка тротуарной плитки на тех отдельных участках, где она всё же была уложена.

Муниципалитет потребовал от компании ООО «СпецСтрой» устранить перечисленные недочёты в 5-дневный срок, в рамках гарантийных обязательств, иначе данные работы администрация выполнит самостоятельно, а итоговый счёт предъявит экс-подрядчику для компенсации понесённых затрат.

Напомним, ранее редакция неоднократно рассказывала о срыве обновления пл. Павших Борцов в Городище. Работы специалистам предстояло завершить до 11 ноября 2024 года, однако объект оказался в полузаброшенном состоянии. При этом, согласно информации, размещённой на Госзакупках, власти благополучно приняли работы на 8,9 млн рублей.


13 января 2025 года в администрации Городищенского района прошли обыски. Также был арестован заместитель главы района Анатолий Торгашин, курирующий в том числе и проекты благоустройства. 21 января были опубликованы документы об одностороннем разрыве муниципалитетом контракта на обновление площади. 3 марта 2025 года власти подписали новое соглашение. Компания ООО «Офисдипо» вызвалась за 15,7 млн рублей завершить обновление главной городской площади в предельно сжатые сроки — до 20 апреля 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.04.2025 19:17
Общество 06.04.2025 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2025 18:50
Общество 06.04.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2025 16:55
Общество 06.04.2025 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2025 15:05
Общество 06.04.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2025 13:54
Общество 06.04.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2025 12:27
Общество 06.04.2025 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2025 12:09
Общество 06.04.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2025 11:26
Общество 06.04.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2025 10:08
Общество 06.04.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2025 09:20
Общество 06.04.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2025 08:26
Общество 06.04.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2025 07:40
Общество 06.04.2025 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2025 20:40
Общество 05.04.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2025 20:01
Общество 05.04.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
05.04.2025 19:23
Общество 05.04.2025 19:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:08
Принимали с авансом? В Городище вскрылись изъяны раскуроченной площади Павших БорцовСмотреть фотографии
20:14
«Просто лучшие!»: «Ротор» в снегопад обыграл московское «Торпедо»Смотреть фотографии
19:17
«Забилась, бедная, во двор»: в Волгограде очевидцы засняли перепуганную самку фазанаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:50
«В этой сфере очень много рвачества»: известный педагог — об обратной стороне репетиторстваСмотреть фотографии
18:48
Кто за это ответит? Под Волгоградом неизвестные устроили пастбище на поле краснокнижных тюльпановСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
В Волжском на фоне похолодания объявили об отключении горячей водыСмотреть фотографии
16:11
Остановка есть, но не сесть: в Волгограде мэрия задумалась о продлении автобуса № 85Смотреть фотографии
15:05
Волгоградцев зовут в ЦПКиО помочь высадить 70 деревьев и 6 тыс. цветовСмотреть фотографии
14:18
Двое госпитализированы: в ГАИ сообщили подробности массовой аварии на трассе Р-22 «Каспий»Смотреть фотографии
13:54
Синоптики предупредили волгоградцев о снеголивнях на фоне ночных заморозковСмотреть фотографии
12:59
Под Волгоградом столкнулись маршрутка и четыре легковых автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
В Волжском вслед за Волгоградом ограничили доступ на кладбищаСмотреть фотографии
12:09
Улицы Волгограда утонули в цветущих вишне и абрикосе: нежный фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом спасатели конфисковали гидроцикл у лихача без правСмотреть фотографии
11:26
Первый весенний ливень застал врасплох дороги Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
Под Волгоградом четыре человека госпитализированы после ДТП на поселковой дорогеСмотреть фотографии
10:08
Пошли третьи сутки: учёные рассказали о затянувшемся геошторме и приближении коронарной дырыСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде бетонопад над проезжей частью обошёлся чиновникам в 690 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:26
«У нас нет выбора»: проезд в маршрутках Волжского вслед за автобусами подорожает до 50 рублейСмотреть фотографии
08:02
Даже ливень не помог: в Волгограде десять часов тушили свалку за Мамаевым курганомСмотреть фотографииCмотреть видео
07:40
«Опять всё побьёт?»: на юг Волгоградской области обрушался сильный градСмотреть фотографииCмотреть видео
06:55
В Ворошиловском районе Волгограда ликвидируют 13 свалок за 4,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:05
Волгоградский «Ротор» 6 апреля в гостях сыграет с «Торпедо»Смотреть фотографии
21:22
В Госдуме планируют обязать надевать намордники на все крупные породы собакСмотреть фотографии
20:40
ЦПКиО Волгограда засадят «висячими» садами и цветамиСмотреть фотографии
20:01
В Волжском приостановили работу парома из-за малого уровня воды в АхтубеСмотреть фотографии
19:23
В Волгограде сотрудница полиции спасла хищную пустельгуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
«Спартак-Волгоград» вышел в полуфинал чемпионата России по водному полоСмотреть фотографии
18:00
«В этом металле я ощущаю тепло рук»: дочь художника – об истории знаменитой телефонной стены в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде ввели желтый уровень опасности из-за сильного ветраСмотреть фотографии
 