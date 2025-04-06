Принимали с авансом? В Городище вскрылись изъяны раскуроченной площади Павших Борцов





В Городище Волгоградской области неожиданный поворот обрела вопиющая ситуация с благоустройством площади Павших Борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне 80-летия победы в Великой Отечественной войне местные власти, принявшие и оплатившие выполненные с горем пополам работы, выяснили, что они были произведены некачественно. Установить это спустя полтора месяца после разрыва контракта с подрядчиком, удалось благодаря независимому строительному контролю.

- В рамках договора от 30 августа 2024 года, заключённого администрацией с ООО «ИЦ «Горстройпроект», в ваш адрес направленно предписание от 26 марта 2025 года об устранении нарушений, выявленных строительным контролем, - говорится в претензии, направленной чиновниками администрации Городищенского района в адрес отстранённого подрядчика ООО «СпецСтрой».





Инженерами контролирующей организации были зафиксированы нарушение геометрии подпорной стены, сооружённой строителями на обновляемом участке, а также смещение осей пешеходных дорожек, пошедший волнами бордюрный камень, просадка тротуарной плитки на тех отдельных участках, где она всё же была уложена.

Муниципалитет потребовал от компании ООО «СпецСтрой» устранить перечисленные недочёты в 5-дневный срок, в рамках гарантийных обязательств, иначе данные работы администрация выполнит самостоятельно, а итоговый счёт предъявит экс-подрядчику для компенсации понесённых затрат.

Напомним, ранее редакция неоднократно рассказывала о срыве обновления пл. Павших Борцов в Городище. Работы специалистам предстояло завершить до 11 ноября 2024 года, однако объект оказался в полузаброшенном состоянии. При этом, согласно информации, размещённой на Госзакупках, власти благополучно приняли работы на 8,9 млн рублей.





13 января 2025 года в администрации Городищенского района прошли обыски. Также был арестован заместитель главы района Анатолий Торгашин, курирующий в том числе и проекты благоустройства. 21 января были опубликованы документы об одностороннем разрыве муниципалитетом контракта на обновление площади. 3 марта 2025 года власти подписали новое соглашение. Компания ООО «Офисдипо» вызвалась за 15,7 млн рублей завершить обновление главной городской площади в предельно сжатые сроки — до 20 апреля 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»