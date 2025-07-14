



В Волгоградской области с поличным «застукали» водителя отечественной легковушки, который сбрасывал большие пакеты с мусором недалеко от Суровикинского кладбища. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, нарушение удалось зафиксировать на видео инспекторам профильного комитета.

- Из прицепа автомобиля марки LADА был произведен сброс несортированного бытового мусора на землю. Нарушитель, заметив инспектора, вновь загрузил мусор в прицеп, - рассказали в ведомстве.

Однако водителя все равно привлекли к административной ответственности. За неудавшуюся попытку незаконного сброса отходов ему придется выплатить штраф в сумме 10 тысяч рублей.

Видео: Облкомприроды