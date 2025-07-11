Огонь уничтожил дом трех семей в Октябрьском Волгоградской области





В поселке Октябрьском Волгоградской области, к которому накануне вплотную подошел ландшафтный пожар, три семьи остались без имущества. По данным районной администрации, дом на трех хозяев был уничтожен огнем. В настоящее время в Октябрьском собирают помощь для пострадавших семей.

– 10 июля произошло возгорание многоквартирного дома, в котором проживали три семьи. Выгорело все нажитое имущество: от предметов первой необходимости до предметов быта. Просим откликнуться всем неравнодушных граждан и помочь пострадавшим семьям, – говорится в официальном сообщении, которое было опубликовано в Сети районной администрацией.

В поселке Октябрьском для сбора помощи пострадавшим при пожаре в здании местной администрации развернули специальный пункт. Сообщается, что пострадавшим нужны и одежда, и предметы быта, и средства гигиены. У семей в результате происшествия в буквальном смысле не осталось ничего.

Одежда необходима для двух девочек в возрасте 10 и 13 лет (размер 42-48, обувь: 36-39), а также для мальчика 17 лет (размер 50, обувь: 41-43).

Контактный номер: 8(84475) 6-29-56.