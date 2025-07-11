Расследования

Экс-главный инженер Концессий Лебедев ответит в суде за гибель людей на КНС

Расследования 11.07.2025 16:05
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11.07.2025 16:05


В Волгограде перед судом предстанет бывший главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» Дмитрий Лебедев по резонансному делу о гибели шести человек на КНС-4 в Красноармейском районе. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, экс-сотрудник коммунального предприятия обвиняется по двум статьям УК РФ.

Лебедеву инкриминируется ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение крупного ущерба).

По материалам дела, подчиненные неоднократно сообщали Лебедеву о критической ситуации на КНС-4 из-за неисправной вентиляции и отсутствия контроля за содержанием кислорода, токсичных и взрывоопасных газов. 

- В помещении приемного отделения систематически фиксировалось превышение предельно допустимых концентраций сероводорода, метана, угарного и углекислого газа. Несмотря на это, фигурант не принял необходимых мер к устранению опасных условий, не приостановил эксплуатацию станции и не организовал её модернизацию с привлечением специализированной организации, - сообщает региональное СКР.

В результате 5 июля из-за образования токсичной и взрывоопасной газовоздушной смеси в помещении КНС при проведении осмотра отравился мастер цеха. Мужчина скончался не месте происшествия. 

- На следующий день обвиняемый, осознавая опасность, дал указание работникам, не имеющим соответствующей квалификации и допуска, на проведение монтажных работ по установке вентиляционного оборудования. Во время производства работ произошел хлопок газовоздушной смеси, что привело к частичному обрушению здания. В результате трагедии погибли пятеро сотрудников предприятия, выполнявших указанные работы. Ущерб от разрушения объекта превысил 27 миллионов рублей, - говорится в сообщении следственного органа.

Отметим, что Дмитрий Лебедев больше не работает в Концессиях. Он уволился с предприятия по собственному желанию 20 июня этого года.

В прокуратуре Волгоградской области сообщили, что обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении требований охраны труда и правил безопасности при проведении строительных работ на КНС-4 утверждено и направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, взрыв на канализационной станции произошел 6 июля 2024 года во время производства сварочных работ. Накануне перед происшествием на объекте задохнулся один из рабочих.

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