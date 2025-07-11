В Камышине участница ВОВ Раиса Дундукова отмечает 100-летие





В Волгоградской области сегодня, 11 июля, поздравления с Днем рождения принимает участница Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Камышина Раиса Дмитриевна Дундукова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Камышинского района, ей сегодня исполняется 100 лет.

Раиса Дмитриевна жила в Сталинграде. В 16 лет пошла работать клепальщиком на завод «Красный Октябрь», где изготавливала солдатские шлемы.

– Во время Сталинградской битвы участвовала в сборе раненых, переносила их к волжской переправе, откуда бойцов эвакуировали в тыл. Затем в Николаевске и Днепродзержинске работала в госпитале санитаркой. После войны вернулась в Сталинград, затем судьба привела её в Камышин. Вышла замуж, растила детей, – сообщили в администрации района.

На протяжении 20 лет – с 1960-го по 1980-й годы Раиса Дмитриевна работала крановщицей мостового крана на Камышинском крановом заводе. Отмечена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многочисленными юбилейными медалями.

Отметим, что сегодня представители администрации побывали в гостях у юбилярши, вручили ей цветы и подарки.