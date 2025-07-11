В Волгограде школьник получил удар током при падении с гаража





В Ворошиловском районе Волгограда 12-летний школьник получил удар током, схватившись за электропровод при падении с крыши. Как сообщили в полиции, несчастный случай произошел во время игр, устроенных детьми в гаражах.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщают, что за одни сутки с участием детей школьного возраста в регионе произошло несколько серьезных происшествий. В полиции подчеркивают, что все инциденты случились в результате бесконтрольного нахождения подростков на улице.

– В Еланском районе 8-летний ребенок упал со сцены, расположенной возле районного ДК, получив травмы. В Новоаннинском районе 11-летняя школьница получила травму ноги во время купания в реке Бузулук. В станице Добринка Урюпинского района купание компании школьников в Хопре закончилось трагическими последствиями - утонула 12-летняя девочка, – перечисляют в полиции.

Возросло и травмирование детей младшего возраста. Так, напомним, на железной дороге в Суровикинском районе травму накануне получил 2-летний ребенок – его сбил проходивший мимо пассажирский поезд. В настоящее время мальчик находится в реанимации.

– Сотрудники ПДН напоминают, что за жизнь и здоровье детей отвечают взрослые и, в первую очередь, именно законные представители должны создать безопасные условия жизнедеятельности несовершеннолетних в летний период. Главное, что нужно помнить – ни при каких обстоятельствах не оставлять ребенка без присмотра, – рекомендуют в ГУ МВД России по Волгоградской области.