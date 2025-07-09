Рейтинг самых влиятельных волгоградцев возглавили силовики и чиновники

В Волгоградской области опубликован ежегодный рейтинг самых влиятельных людей региона, который уже в четвертый раз представляет издание «НовостиВолгограда.ру», передает ИА «Высота 102». В списке отражено 100 фамилий тех, кто, по оценкам экспертов, играет главную роль в принятии ключевых решений общественно-деловой жизни региона.

Возглавил этот рейтинг ожидаемо губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Авторитетность и влиятельность 55-летнего главы региона никто из экспертов издания под сомнение не ставит.

- В конце июня 2025 года за весомый вклад в социально-экономическое развитие региона Указом президента Андрей Бочаров был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Тот случай, когда мнение экспертов полностью совпадает с мнением руководителя государства, - поясняет «НовостиВолгограда.ру».

На второй строчке влиятельности расположился начальник УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин. По сравнению с прошлогодним рейтингом он улучшил свои позиции, поднявшись на одну строчку вверх.

- Рост в рейтинге отражает не только внутреннюю стабильность в его блоке, но и растущее влияние на принятие решений в целом по области, - считают эксперты.

Первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин за год переместился со второго места на третье.

- Валерий Бахин, оставаясь преданным членом команды губернатора Бочарова, все также не любит публичности в своей работе. Однако, ни один контрольный выезд губернатора на объекты региона не обходится без его участия, - отмечается в исследовании.

Далее в первой десятке места распределились следующим образом:

4. Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин;

5. Прокурор Волгоградской области Денис Костенко;

6. Первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев;

7. Заместитель министра внутренних дел РФ, экс-начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко;

8. Глава города Волгограда Владимир Марченко;

9. Сенатор РФ, секретарь политсовета реготделения «Единой России» Сергей Горняков;

10. Заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора Волгогардской области Евгений Харичкин.

По данным издания, топ-100 влиятельности был выбран более чем из 400 претендентов. В первом туре анкетирования экспертов был составлен шорт-лист из 160 персон. Во втором туре группа экспертов в составе 40 человек определила финальный список самых влиятельных людей Волгоградской области. Им, в свою очередь, были выставлены оценки по десятибалльной шкале. Затем по итогам среднего балла и была сформирована сотня.

- Важную роль для силового блока сыграло назначение нового главы регионального главка МВД и последовавшие за этим кадровые изменения в руководящем составе. Это внесло определенную интригу в расстановку сил в правоохранительных органах, - отмечает «НовостиВолгограда.ру». - Из трендов 2025 года стоит отметить продолжающуюся тенденцию на снижение совокупного рейтинга депутатов местного и регионального уровня, рост влиятельности силовиков и бизнесменов. Также характерен закат представителей «старой» элиты, они постепенно покидают топ-100, на смену им приходят члены обновляющейся команды губернатора.

С полным списком топ-100 можно ознакомиться здесь.