«Ехала в ХМАО»: пропавшую 18-летнюю волгоградку нашли в Башкирии

Сегодня, 6 июля, успешно завершились поиски 18-летней жительницы Киквидзенского района Волгоградской области, которую удалось найти и вернуть домой. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

Ранее сообщалось, что совершеннолетняя Виктория Атарщикова, которая проживает в селе Мачеха, накануне не вернулась домой с прогулки.

По уточненной информации, девушка ушла из дома не гулять, а работать. Известно, что она направлялась в ХМАО, где планировала трудоустроиться на работу вахтовым методом. В ходе поиска девушку нашли в Башкортостане и уговорили вернуться. За ней вылетели родители.

Известно, что никаких преступлений в отношении девушки не совершено.

Фото из архива V102.RU