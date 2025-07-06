Расследования

«Ехала в ХМАО»: пропавшую 18-летнюю волгоградку нашли в Башкирии

Расследования 06.07.2025 19:04
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06.07.2025 19:04


Сегодня, 6 июля, успешно завершились поиски 18-летней жительницы Киквидзенского района Волгоградской области, которую удалось найти и вернуть домой. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

Ранее сообщалось, что совершеннолетняя Виктория Атарщикова, которая проживает в селе Мачеха, накануне не вернулась домой с прогулки. 

По уточненной информации, девушка ушла из дома не гулять, а работать. Известно, что она направлялась в ХМАО, где планировала трудоустроиться на работу вахтовым методом. В ходе поиска девушку нашли в Башкортостане и уговорили вернуться. За ней вылетели родители.

Известно, что никаких преступлений в отношении девушки не совершено.

Фото из архива V102.RU

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