В Волгоградской области разыскивают 18-летнюю девушку

Полиция просит помочь в поисках 18-летней жительницы Киквидзенского района Волгоградской области, которая не вернулась домой с прогулки. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал «Еланский водитель ДТП и ЧП».

По данным авторов канала, разыскивается Виктория Атарщикова, которая проживает в селе Мачеха.

Известно, что девушка накануне ушла из дома погулять и не вернулась.

Всем, кто видел ее и может помочь в поисках, просят обращаться в ОМВД России по Киквидзенскому району.

Фото: Еланский водитель ДТП и ЧП / t.me