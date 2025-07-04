Под Волгоградом ФСБ задержала организатора контрабанды из Армении и Беларуси





В Камышинском районе Волгоградской области силовики пресекли нелегальные поставки контрабанды из Армении и Беларуси. Местный 35-летний житель построил бизнес на реализации контрафактной алкогольной и табачной продукции.





- В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина оптом через интернет приобретал товар, произведенный в Республике Беларусь и Республике Армения, который на регулярной основе сбывал заинтересованным лицам. Хранил продукцию мужчина в своем доме, откуда и доставлял партии заказчикам, - сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.





Во время обыска правоохранители обнаружили в гараже подозреваемого 10,2 тыс. пачек сигарет, которые мужчина разгрузил накануне. Также здесь были выявлены канистры с алкоголем.

Отметим, в отношении подозреваемого местным отделом полиции возбуждено уголовное дело по факту производства, приобретения и сбыта контрабандного алкоголя группой лиц по предварительному сговору.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области