Политика

Андрей Бочаров и Оксана Лут посетили крупнейший в регионе молочный комплекс

Политика 03.07.2025 20:16
0
03.07.2025 20:16


3 июля в рамках рабочей поездки в Волгоградскую область министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут вместе с губернатором Андреем Бочаровым осмотрели СП «Донское» на территории Калачёвского района, где завершён проект по созданию крупнейшего в регионе молочного комплекса.

- С государственной поддержкой возведено более 60 различных объектов, уже до 10 тысяч голов увеличено стадо КРС. В настоящее время завершается пусконаладка всех производственных площадок, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для обеспечения предприятия кормовой базой на окрестных полях создаются орошаемые территории. С 2019 года реализуется инвестпроект по поэтапному строительству участка орошения «Мариновский» на площади более 3,8 тыс. га — на 3,1 га работы уже выполнены. Завершат строительство объекта в 2026 году.

Помимо сельхозпредприятий министр осмотрела и плавательный бассейн, построенный в Калаче-на-Дону.

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
30.06.2025 17:01
Политика 30.06.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Политика
30.06.2025 12:13
Политика 30.06.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Политика
26.06.2025 10:15
Политика 26.06.2025 10:15
Комментарии

0
Далее
Политика
24.06.2025 14:58
Политика 24.06.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Политика
23.06.2025 15:50
Политика 23.06.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Политика
21.06.2025 15:03
Политика 21.06.2025 15:03
Комментарии

0
Далее
Политика
20.06.2025 16:27
Политика 20.06.2025 16:27
Комментарии

0
Далее
Политика
19.06.2025 16:28
Политика 19.06.2025 16:28
Комментарии

0
Далее
Политика
17.06.2025 11:09
Политика 17.06.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Политика
16.06.2025 11:32
Политика 16.06.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Политика
09.06.2025 16:29
Политика 09.06.2025 16:29
Комментарии

0
Далее
Политика
09.06.2025 14:41
Политика 09.06.2025 14:41
Комментарии

0
Далее
Политика
09.06.2025 12:11
Политика 09.06.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Политика
07.06.2025 13:16
Политика 07.06.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Политика
26.05.2025 14:35
Политика 26.05.2025 14:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:16
Андрей Бочаров и Оксана Лут посетили крупнейший в регионе молочный комплексСмотреть фотографии
20:13
Ночью в Волгоград доставят ковчег с мощами святителя ТихонаСмотреть фотографии
19:49
Сойдёт? В Волгограде размыло уложенный этим летом асфальт на ул. СтепнойСмотреть фотографии
19:03
Киберполиция составила типичный портрет курьера мошенников из ВолгоградаСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде в вечерний час пик произошёл сбой в работе метротрамаСмотреть фотографии
18:26
В Котово похоронят погибшего в Курской области морпеха Владимира ЕксинаСмотреть фотографии
18:06
Оксана Лут изучила вместе с Бочаровым производство по переработке кукурузыСмотреть фотографии
17:56
«Проехать невозможно»: десятки фур скопились у Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Волгоградские УК наказали на 27,2 миллиона рублейСмотреть фотографии
17:00
На двух стульях: под Волгоградом замглавы района Белова заподозрили в крупных махинацияхСмотреть фотографии
16:02
Рыбака в Волгограде оштрафовали за леща не того размераСмотреть фотографии
16:00
Владимир Сугробов усилил вратарскую позицию в волгоградском «Роторе»Смотреть фотографии
15:49
«Ростелеком» предлагает агрохолдингам ИИ-сервис для селекции в животноводствеСмотреть фотографии
15:31
Волгоградца задержали за стрельбу из автомата на берегу ВолгиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
OBI в Волгограде может сменить одну букву в названииСмотреть фотографии
15:08
В России из-за глобального сбоя недоступна социальная сеть «ВКонтакте»Смотреть фотографии
14:50
В регионе России завели уголовное дело после жалоб жителей на цыганСмотреть фотографии
14:44
Не прошло и двух недель: в Котово 20 тыс. человек остались без воды из-за коммунальной аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
У Дубовки на трассе Р-228 образовался 6-километровый затор из-за ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Бетономешкалка столкнулась с КАМАЗ на ремонтируемой дороге под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде подрядчикам не дали озолотиться на незаконном капремонтеСмотреть фотографии
13:57
Волгоградские силовики в Москве задержали гастролера с фальшивым миллиономСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
В Wildberries объяснили причину запрета фото и видео из ПВЗСмотреть фотографии
13:10
Почетный гражданин Волгоградской области Павел Андреев отмечает 102-летиеСмотреть фотографии
13:07
В Волгоградской области на питание школьников дополнительно потратят 170 млн рублейСмотреть фотографии
12:56
«Все цветет и колосится»: как проходит День поля под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:20
Кибермошенники за полгода украли у волгоградцев 983 млн рублейСмотреть фотографии
11:33
За волгоградскими водителями проследят 48 новых камер и 36 детекторовСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом усилены наряды полиции на подъездах к выставке достижений АПКСмотреть фотографии
11:03
Экс-замминистра МВД Чувашии возглавил судебный департамент в ВолгоградеСмотреть фотографии
 