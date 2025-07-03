



3 июля в рамках рабочей поездки в Волгоградскую область министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут вместе с губернатором Андреем Бочаровым осмотрели СП «Донское» на территории Калачёвского района, где завершён проект по созданию крупнейшего в регионе молочного комплекса.

- С государственной поддержкой возведено более 60 различных объектов, уже до 10 тысяч голов увеличено стадо КРС. В настоящее время завершается пусконаладка всех производственных площадок, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для обеспечения предприятия кормовой базой на окрестных полях создаются орошаемые территории. С 2019 года реализуется инвестпроект по поэтапному строительству участка орошения «Мариновский» на площади более 3,8 тыс. га — на 3,1 га работы уже выполнены. Завершат строительство объекта в 2026 году.

Помимо сельхозпредприятий министр осмотрела и плавательный бассейн, построенный в Калаче-на-Дону.

Фото: администрация Волгоградской области