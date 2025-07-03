Оксана Лут изучила вместе с Бочаровым производство по переработке кукурузы





Сегодня, 3 июля, в ходе рабочей поездки Министр сельского хозяйства Оксана Лут вместе с губернатором региона Андреем Бочаровым посетили волгоградское предприятие по глубокой переработке зерна кукурузы.

Предприятие «НьюБио» является одним из крупнейших предприятий страны и в год способно перерабатывать до 150 тысяч тонн зерна кукурузы, произведенной на волгоградской земле. За последний год к кукурузному крахмалу, патоке, мальтодекстринам и кукурузному глютену добавились волокно кукурузное растворимое «ИНТЕНСФЛОР», заменитель сливок сухой на растительной основе и многое другое. Также продукция широко используется для производства в косметологии, фармакологии и производстве кормов для животных.

На площадке Оксана Лут вместе с губернатором Волгоградской области смогли ознакомиться с процессом переработки кукурузы, производством сахаристых крахмалопродуктов, осмотрели оборудование для выпуска сухих мальтодекстринов.

Фото: администрация Волгоградской области