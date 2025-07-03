За волгоградскими водителями проследят 48 новых камер и 36 детекторов





В Волгоградской области региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства сообщил о расширении автоматизированного контроля за автолюбителями. По информации чиновников, в ближайшее время на дорогах Волгограда и Волжского за транспортными потоками начнут следить 48 новых камер и 26 детекторов.

- Сейчас проводится работа по обследованию участков для установки оборудования, заключаются договора на технологическое присоединение к сетям электропитания, производится разводка кабелей и линий связи, установка оборудования. Одновременно с этим осуществлена поставка программного обеспечения, - рассказали в пресс-службе облкомдортранса.

Отметим, специалисты обещают завершить монтаж оборудования к новому учебному году. Уже в середине августа должно начаться тестирование камер и детекторов. Последние необходимы для анализа пассажиропотока и оперативного регулирования светофоров.

Напомним, ранее редакция сообщала, что, по данным контрольно-счётной палаты Волгоградской области, далеко не все камеры уличного наблюдения, установленные в регионе, в реальности функционируют.