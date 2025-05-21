В Волгограде каждая седьмая камера наблюдения оказалась бесполезной





В Волгоградской области ревизоры контрольно-счетной палаты региона обнаружили сотни неработающих камер уличного видеонаблюдения. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе проверки, организованной в 2024 году, не функционировала 681 из 4512 установленных в общественных местах устройств видеофиксации.

Более того, из 4512 камер лишь 2474 интегрированы в единую систему видеонаблюдения Волгоградской области. Таким образом, на момент проверки сразу треть камер региональной системы были «ослеплены» и в случае необходимости не могли помочь правоохранителям в предотвращении и расследовании преступлений.

- Наибольший показатель работоспособности зафиксирован в г. Волжский (96,3%), наименьший в ст. Преображенская Киквидзенского района, р. п. Средняя Ахтуба и в городах Дубовка и Михайловка (0%), - говорится в отчете КСП Волгоградской области за 2024 год.

Кроме того, специалисты уличили местных чиновников в отсутствии контроля за качеством услуг, оказываемых частными организациями по поддержанию камер в работоспособном состоянии.

- Муниципальные заказчики (за исключением заказчика Волгограда) не проводили экспертизу результатов оказания услуг. Установлено 26 фактов неработоспособности камер в Камышине, Михайловке и Фролово. Расходы по оплате услуг, не отвечающих установленным требованиям, составили 770,5 тыс. руб., недополучены штрафы в размере 170 тыс. рублей. В ходе проверки направлены требования о возврате средств и уплате штрафов на сумму 940,5 тыс. руб., - сообщают ревизоры.

Отметим, в период с 2022 года по первое полугодие 2024 года на обеспечение работы систем видеонаблюдения из бюджета Волгоградской области потрачено 310,9 млн рублей, в том числе на развитие муниципальных сегментов видеонаблюдения в городских округах — 239 млн рублей. На момент проверки к единой системе видеонаблюдения региона были подключены камеры 53 поставщиков информации, в том числе 14 коммерческих организаций (155 камер), из которых 1 торговый центр.