11 земских учителей уехали с миллионом в волгоградскую глубинку

В Волгоградской области новый учебный год в глубинке встретили 11 земских учителей, которых отобрали для работы в школах сел, поселков и малых городов. В ходе конкурсного отбора каждый такой учитель получил выплату в размере 1 миллиона рублей.

Как уточнили в администрации региона, земские учителя в текущем году появились в школах Быковского, Городищенского, Николаевского, Новониколаевского, Ленинского, Ольховского, Среднеахтубинского, Урюпинского и Фроловского районов.

Из 11 земских учителей – четверо являются выпускниками ВГСПУ.

Всего с 2020 года действия этой программы в ней приняли участие 103 педагога. Все они получили по 1 миллиону рублей.

По сообщению администрации региона, в 2027 году планируется привлечь еще 12 таких педагогов для работы в сельских школах региона.

Фото из архива V102.RU