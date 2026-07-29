



С 1 сентября 2026 года студенческие семьи с детьми смогут претендовать на отдельную комнату в общежитии. Как рассказали авторы Telegram-канала «Объясняем.Волгоградская область», это нововведение касается всех вузов и колледжей страны.

В первую очередь места в общежитиях получают льготные категории студентов‑очников. В их числе — дети‑сироты и оставшиеся без попечения родителей (до 23 лет), студенты, потерявшие обоих родителей во время учёбы, инвалиды с детства и инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, а также военнослужащие по контракту со стажем от трёх лет.

Какие документы потребуются

Для получения места необходимо предоставить в учебное заведение копию паспорта с пропиской, справку о составе семьи, а также документы, подтверждающие льготный статус — удостоверение сироты, справку об инвалидности и т. д. В ряде случаев потребуется справка о доходах (если вуз или колледж проверяет нуждаемость) и документ об отсутствии жилья в городе учёбы. Полный перечень бумаг лучше уточнять в конкретном учебном заведении.

Можно ли получить место без льгот

Да, если вы поступили на бюджет, то имеете право на платное место в общежитии на основании Федерального закона «Об образовании». Главное основание — отсутствие собственного жилья в городе, где расположен вуз. Условия заселения и список необходимых документов обычно публикуют на официальном сайте учебного заведения.