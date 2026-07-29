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Расследования

Волгоградец отсудил у маркетплейса компенсацию за фейковый магазин

Расследования 29.07.2026 07:23
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29.07.2026 07:23


Житель Волгограда через суд добился взысканий денег с маркетплейса из-за фейкового магазина. Как сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда, покупатель заказал товары на 120 890 рублей, но заказ был аннулирован. 

Вскоре мужчина вынужден был приобрести аналогичную продукцию по другой цене – уже за 251 801 рубль, поскольку реквизиты реального продавца были использованы незаконно.

Дзержинский районный суд встал на сторону истца и взыскал с торговой площадки убытки, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Однако апелляционная инстанция исключила неустойку и уменьшила размер штрафа, сократив итоговую сумму выплат почти в три раза.

Обе стороны не согласились с таким решением и подали кассационные жалобы. Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции оставил апелляционное постановление в силе. В суде подтвердили, что маркетплейс несёт ответственность за предоставление недостоверных данных о продавце, но при этом не отвечает по самому договору купли-продажи, поэтому отмена неустойки признана законной.

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