Главное

Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО «Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады Wildberries Рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026: смотрим, где больше всего стобалльников Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июля

Актуально

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Ни купить, ни продать: как новый закон о криповалюте ударит по волгоградским автолюбителям и бизнесу

Федеральные новости

Федеральные новости
 Бастрыкин предложил признать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельством
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс, которые позволят считать использование информационно-коммуникационных технологий, включая VPN и искусственный интеллект, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений....
Федеральные новости
 Путин призвал поддерживать бойцов СВО и их семьи
Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заявил, что забота об участниках специальной военной операции и их родных остаётся безусловным приоритетом для государства....
Общество

Дожди накроют Волгоградскую область до конца недели

Общество 29.07.2026 07:55
0
29.07.2026 07:55


В Волгоградской области синоптики предупредили о резком изменении погоды на ближайшие дни. Как сообщили специалисты Волгоградского ЦГМС, в регионе ожидаются ливень и ветер до 20 м/с. 

– 30 июля в отдельных районах будут наблюдаться кратковременные дожди. Днем местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха днем 28...33º, в отдельных районах 16...21º, – сообщают синоптики. – 31 июля ночью местами небольшие дожди. Днем без существенных осадков. Днем также ожидаются местами порывы 15-20 м/с. Воздух днем прогреется до 25...30º.

Также специалисты центра предупреждают, что до конца суток 28 июля и в течение суток 29 июля в отдельных районах ожидается чрезвычайна пожароопасность (5 класс).

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.07.2026 10:07
Общество 29.07.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 09:40
Общество 29.07.2026 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 08:55
Общество 29.07.2026 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 08:25
Общество 29.07.2026 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 08:19
Общество 29.07.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 08:00
Общество 29.07.2026 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 07:55
Общество 29.07.2026 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 07:42
Общество 29.07.2026 07:42
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 07:12
Общество 29.07.2026 07:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 06:53
Общество 29.07.2026 06:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 23:57
Общество 28.07.2026 23:57
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 21:57
Общество 28.07.2026 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 20:49
Общество 28.07.2026 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 19:30
Общество 28.07.2026 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 19:01
Общество 28.07.2026 19:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:07
В Михайловке простятся с погибшим от вражеского БПЛА командиром штурмовиковСмотреть фотографии
09:40
Ночная атака на Таганрог: повреждены жилые дома и предприятия, есть жертвыСмотреть фотографии
08:55
8 стихийных свалок ликвидировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
Волгоградцы побили рекорд подачи заявок на премию #МЫВМЕСТЕСмотреть фотографии
08:19
Волгоградские травматологи поставили на ноги заслуженного тренераСмотреть фотографии
08:00
Силовики и сроки: как одни генералы в Волгограде покидают посты и «дают корни» другиеСмотреть фотографии
07:55
Дожди накроют Волгоградскую область до конца неделиСмотреть фотографии
07:42
Волгоградским студентам объяснили, кому положены льготные места в общежитииСмотреть фотографии
07:23
Волгоградец отсудил у маркетплейса компенсацию за фейковый магазинСмотреть фотографии
07:12
Волгоградская область присоединилась к «Дорогам Победы»Смотреть фотографии
06:53
Опасность налета БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
23:57
Волгоградцев предупредили о возможном налете БПЛАСмотреть фотографии
21:57
Девять боевиков ВСУ уничтожил танковый экипаж под командованием волгоградцаСмотреть фотографии
21:37
Егор Данилкин и Абу‑Саид Эльдарушев – в символической сборной Первой лигиСмотреть фотографии
20:49
«Это видение я пронес как щит через всю жизнь на фронте»: что известно о явлении Богородицы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
20:34
Бастрыкин предложил признать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельствомСмотреть фотографии
20:07
«Вину не признал, вред возместил»: под Волгоградом хозяина турбазы осудили за внезапную смерть 16-летнего подросткаСмотреть фотографии
19:30
«Плачем уже от бессилия»: жители аварийного общежития на юге Волгограда сутки выживают без светаСмотреть фотографии
19:01
«А за отмену просят деньги»: волгоградцы столкнулись с задержкой посылок на WildberriesСмотреть фотографии
18:30
«Друзья достали из воды уже мертвым»: в Городище утонул отдыхавший на дамбе девятиклассникСмотреть фотографии
18:02
Путин призвал поддерживать бойцов СВО и их семьиСмотреть фотографии
17:29
Волгоградские дартсмены взяли бронзу на «Снайпере»Смотреть фотографии
16:56
Бастрыкин ждет отчета о проверке блогера на реабилитацию нацизма за выходку на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
16:42
Два человека погибли в огненном ДТП с бензовозами под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:47
В Волгограде рассказали о главных событиях фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
15:19
Сетка вместо пластика: на Комсомольском мосту появились «дышащие» экраныСмотреть фотографии
14:41
Условия досрочной пенсии при потере работы озвучили волгоградцамСмотреть фотографии
14:37
В Волжском реконструируют теплосети к отопительному сезонуСмотреть фотографии
14:26
Волгоградцы не спешат раскупать самые дорогие билеты на концерт Сергея ШнуроваСмотреть фотографии
14:02
Единое уведомление по УСН в новой форме вводится с 31 июляСмотреть фотографии
 