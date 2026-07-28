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«Вину не признал, вред возместил»: под Волгоградом хозяина турбазы осудили за внезапную смерть 16-летнего подростка

Расследования 28.07.2026 20:07
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28.07.2026 20:07


Среднеахтубинский районный суд в Волгоградской области приговорил к 2 годам колонии общего режима владельца турбазы на ерике Верблюд, где год назад при загадочных обстоятельствах погиб 16-летний подросток.

Следствием и судом установлено, что несовершеннолетний скончался от удара током. Владельца турбазы признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть человека). 

– Установлено, что подсудимый, являясь генеральным директором и одним из учредителей турбазы, оказывал посетителям услуги отдыха, оздоровления и развлечения на территории зелёной стоянки на ерике Верблюд. При реализации проекта подсудимый возвёл конструкцию бистро – лодочной станции и причала, – рассказали в районном суде. – Без утверждённого и согласованного проекта подключил электроустановку, при этом не установил заземление, и устройства защитного отключения. 

Электрический провод повредился и его оголенный край стал касаться металлической конструкции, произошла утечка тока. Погибший подросток находился на отдыхе и, находясь рядом с бистро – лодочной станции, прикоснулся рукой к швартовочному тросу, находящемуся под напряжением, отчего получил поражение электрическим током и скончался на месте. 

В судебном заседании подсудимый вину не признал, но моральный вред из православных побуждений, как сообщили в суде,  возместил. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, в день своей гибели 16-летний Денис вместе с другом пошли купаться на ерик Верблюд на территорию базы отдыха, принадлежащей ООО «Сапфир». Подросток собирался поступать в Астраханское суворовское военное училище МВД России и даже прошел медицинское обследование для этого. Вначале родные думали, что он умер или от сердечного приступа, или от тромба. Однако вскрытие показало, что 16-летний подросток скончался от поражения электротоком. 

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