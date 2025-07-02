Экология

С УК в Волгограде требуют миллион за канализационное болото

Экология 02.07.2025 12:48
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02.07.2025 12:48


Арбитражный суд Волгоградской области обязал управляющую компанию выплатить более 1 миллиона рублей в качестве возмещения вреда почвам сточными водами. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, которое подавало иск к УК.

- Арбитражный суд Волгоградской области поддержал требования Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Управляющая Компания «ВОЛГОСИТИ ХОУМ» о возмещении вреда почвам, в размере более 1 млн рублей, - рассказали в Росприроднадзоре.


Ранее в ведомство обращались местные жители с жалобой на затопление канализационными сточными водами земельного участка на территории Центрального района Волгограда вблизи улицы Ханпаши Нурадилова. Специалисты на месте установили, что площадь загрязненной территории составила 207 кв.м. Лабораторные исследования показали, что показатели загрязняющих веществ в образцах почвы, отобранных на месте происшествия, превышены. 

В ходе административного расследования было установлено, что сети водоотведения, расположенные по указанному адресу, эксплуатируют ООО «Управляющая Компания «ВОЛГОСИТИ ХОУМ». Сумма причиненного вреда почве составила 1 118 917 рублей.

Ущерб был предъявлен управляющей компании. Однако добровольной оплаты не проследовало, поэтому был подан иск в суд.  Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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