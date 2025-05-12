Расследования

Бастрыкин поручил проверить экологическую ситуации во Фролово из-за выбросов

Расследования 12.05.2025 09:52
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12.05.2025 09:52


Центральный аппарат Следственного комитета России заинтересовала экологическая ситуация в городе Фролово Волгоградской области, на которую пожаловались местные жители в своем открытом видеообращении. Об этом, как передает V102.RU, говорится в сообщении ведомства.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить эту информацию и доложить ему о результатах проверки, которую начал СУ СКР по Волгоградской области.

- В СМИ опубликовано обращение жителей города Фролово, в котором сообщается о тяжелой экологической ситуации, связанной с выбросами сталеплавильного завода. Следственными органами СК России по Волгоградской области по данному факту организована доследственная проверка, - указано в сообщении.

О ходе проверки и доводам обращения поручено доложить в Москву руководителю СУ СКР по Волгоградской области Василию Семенову.

Напомним, что в апреле текущего года фроловчане на фоне черного дыма записали видео с просьбой помочь в решении главной экологической проблемы городского округа, связанной с работой Донского электрометаллургического завода. Жители утверждали, что им нечем дышать из-за выбросов, а их жалобы в различные инстанции с просьбой проверить работу завода, ситуацию не меняют.

В апреле территориальное управление Росприроднадзора сообщило, что пробы воздуха, взятые во Фролово, не соответствуют нормам СанПиН.

Фото Подслушано Фролово VK.com

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