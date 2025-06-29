



В Волгограде сегодня, 29 июня, прошел третий этап Всероссийских соревнований по мотоспорту в дисциплине «Эндуро на мотоциклах – экстрим». Лучшие гонщики страны на нижней террасе Центральной набережной провели яркие заезды перед тысячами зрителей, многие из которых наверняка открыли для себя новый вид спорта и тут же в него влюбились.





Особенностью этапа турнира, который впервые прошел в городе-герое, являлись заезды с препятствиями - гонщики зарабатывали очки за скорость и качество преодоления трамплинов, бревен и покрышек.





Кроме того, участники, среди которых оказалось 15 представителей Волгоградской области, за исполнение сложных прыжков и поворотов на дистанции награждались дополнительными баллами в зачет. При этом преодоление препятствий далеко не всегда проходило у участников без трудностей. Некоторые мотоциклисты падали и попадали в аварии по ходу гонок.







Состязания состояли из квалификационных и финальных заездов. Отметим, одним из опытных гонщиков оказался 58-летний волгоградец Николай Каплунов.





Между выступлениями мотоциклистов в рамках соревнований перед зрителями выступали музыканты, а организаторы провели конкурсы среди горожан, по итогам которых вручили специальные призы. Так, например, Екатерина и Олеся получили футболку и кепку из коллекции турнира, а Александр и Варвара стали обладателями аналогичных футболок за преодоление пешком преград гоночной трассы.







В интервью корреспонденту V102.RU Александр признался, что у него есть большое желание в будущем перейти из статуса зрителя в ранг участника состязаний.





- Все супер! И заезды, и атмосфера на трибунах. Очень круто, прекрасное мероприятие. Сам уже год катаюсь на мотоциклах. Хотел поучаствовать на соревнованиях, но не срослось. Надеюсь, получится попробовать себя непосредственно в заездах в следующем году, - отметил юный волгоградец.







А вот Игорь Сидельников из Городища уже сегодня попробовал свои силы сразу в нескольких заездах, но, как он сам признался, остался недоволен своими выступлениями.







- Профессионально занимаюсь мотоспортом два года. Ранее доводилось выступать в Волгограде. А так, занимал призовые места в аналогичных соревнованиях. Сегодня я остался без победы, но постараюсь не расстраиваться. Зато мои друзья были в восторге, - рассказал спортсмен.





Немало зрителей пришли на спортивный праздник целыми семьями. Одна из болельщиц Маргарита Филиппова привела на Центральную набережную мужа и детей. Хотя она сейчас живет в Москве, однако и Волгоград для нее не чужой город.





- Здесь моя малая родина, поэтому каждый год сюда стараемся приезжать и посещать различные мероприятия и активности. Но соревнования по мотоспорту - это необычно. Считаю, что нужно показывать детям, как можно развиваться и кем можно стать. Спорт - это движение вперед. Очень круто. У нас есть друзья из мотоспорта, поэтому это еще одна причина, почему мы здесь оказались. Огромный драйв. Здорово наблюдать за гонками. Отлично, что есть эмоциональный контакт с болельщиками. Мотогонки - очень травмоопасный вид спорта, но, если наши дети захотят им заняться, то думаю, против не будем, - подчеркнула Маргарита.





Еще одна местная жительница Анна, которая посетила соревнования вместе с мужем, также не осталась равнодушной к зрелищному событию.





- Очень рада, что в нашем городе проходят такие соревнования. Все очень позитивно. Мы находились далеко от трассы, но все равно остались под большим впечатлением. Красивые спецэффекты подготовили организаторы. Ранее была на состязаниях по мотоспорту в Городищенском районе. У нас здесь был один участник, за которого болели персонально. Хотим еще посетить подобные мероприятия. Для Волгограда - это что-то новенькое. Возможно, мы и сами когда-нибудь поучаствуем в таких заездах, - рассказала Анна.





























































































Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



