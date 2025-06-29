Двое детей погибли под Волгоградом в массовом ДТП

9-летняя девочка и 6-летний мальчик погибли сегодня в страшной аварии. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла 29 июня около 19.00 час. на 750 км автодороги Р-22 «Каспий». Столкнулись «Лада Веста» и два грузовика Volvo и КАМАЗ.
Дети перевозились в салоне легкового автомобиля без удерживающих устройств. На месте аварии работают наряды Госавтоинспекции, следственно- оперативная группа отдела МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области