Спорт

Волгоградский боец UFC Вячеслав Борщев за 55 секунд проиграл американцу

Спорт 29.06.2025 10:17
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29.06.2025 10:17


Уроженец Волгограда Вячеслав Борщев сегодня, 29 июня, в американском Лас-Вегасе проиграл сопернику из США Терренсу Маккинни в предварительном поединке турнира UFC 317. Бой закончился уже через 55 секунд после его начала.

В начале противостояния Маккинни удалось захватить инициативу и провести удушающий прием. Борщев по прозвищу Санта-Клаус попытался вырваться из под американца, но в итоге 33-летний россиянин принял решение сдаться, в результате чего поединок завершился досрочной победой представителя США. 

Таким образом, Вячеслав Борщев потерпел второе поражение подряд. В феврале этого года волгоградец в австралийском Сиднее уступил местному оппоненту Тому Нолану. Теперь личная статистика боев Борщева насчитывает восемь побед, шесть поражений и одну ничью.

Фото:скриншот видеотрансляции UFC

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