Волгоградский боец UFC Вячеслав Борщев за 55 секунд проиграл американцу

Уроженец Волгограда Вячеслав Борщев сегодня, 29 июня, в американском Лас-Вегасе проиграл сопернику из США Терренсу Маккинни в предварительном поединке турнира UFC 317. Бой закончился уже через 55 секунд после его начала.
В начале противостояния Маккинни удалось захватить инициативу и провести удушающий прием. Борщев по прозвищу Санта-Клаус попытался вырваться из под американца, но в итоге 33-летний россиянин принял решение сдаться, в результате чего поединок завершился досрочной победой представителя США.
Таким образом, Вячеслав Борщев потерпел второе поражение подряд. В феврале этого года волгоградец в австралийском Сиднее уступил местному оппоненту Тому Нолану. Теперь личная статистика боев Борщева насчитывает восемь побед, шесть поражений и одну ничью.
Фото:скриншот видеотрансляции UFC