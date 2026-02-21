В Волгограде второй раз за сутки ограничена работа аэропорта





Утром 21 февраля в Волгограде повторно введены ограничения на работу аэропорта. Росавиация в 05:43 закрыла воздушное пространство над регионом для гражданской авиации из-за угрозы атаки БПЛА.

- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении регулятора.

Одновременно мониторинговые Telegram-каналы сообщили о фиксации вражеских БПЛА.

Напомним, ранее в 21:13 20 февраля МЧС России сообщило об угрозе ракетной опасности на территории Волгоградской области. Вскоре Росавиация закрыла аэропорт Волгограда для гражданских судов. В 23:20 поступил отбой по ракетной опасности, однако одновременно специалисты объявили о беспилотной. В 0:30 Росавиация сняла ограничения на работу воздушной гавани, но режим опасности по БПЛА так и не был снят и действует уже более шести часов.

