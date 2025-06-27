



В Волгограде прокуратура проведет собственную проверку по факту издевательств жительницей Волгограда над своими детьми. Напомним, ранее ИА «Высота 102» опубликовало видео, на котором женщина бьет, обзывает и гнобит одного ребенка, а трое других с ужасом наблюдают за происходящим.

На видео, появившемся в Сети по просьбе отца двоих малышей, который в настоящее время находится на СВО, еще 26 июня обратила внимание полиция Волгограда. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, все четверо детей – 9-летняя, 5-летняя и 9-месячная девочки, а также 3-летний мальчик – уже изъяты из семьи и помещены в социальные учреждения.

По данным прокуратуры, в настоящее время изучаются все обстоятельства инцидента.

Меж тем, как стало известно ИА «Высота 102», но официально не подтверждено правоохранителями, многодетная мать уже попадала в поле зрения надзорных органов.